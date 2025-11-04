Помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні

Про це пише CNN.

Як зазначає телеканал, політик у дорослому віці мав серцево-судинні захворювання. Він пережив серію серцевих нападів, а в 2012 році – трансплантацію серця.

Дік Чейні обіймав посаду 46 віцепрезидента США за адміністрації Джорджа Буша упродовж двох термінів – з 2001 по 2009 роки.

До цього республіканець був міністром оборони у 1989-1993 роках. Зокрема, Чейні керував вторгненням Сполучених Штатів до Панами і Операцією "Буря в пустелі" у війні в Перській затоці.

"У свої останні роки Чейні, все ще жорсткий консерватор, тим не менш, значною мірою відстав від своєї партії через його інтенсивну критику президента Дональда Трампа, якого він назвав "боягузом" і найбільшою загрозою для республіки", – пише СNN.