Прем'єр Японії готовий на зустріч з Кім Чен Ином: названо причину

Про це повідомляє Kyodo.

Кішіда пообіцяв, що його уряд докладе всіх зусиль для повернення всіх викрадених КНДР громадян.

Він провів зустріч з членами сімей викрадених, які нещодавно заявили, що не заперечуватимуть проти будь-яких дій Японії щодо скасування санкцій, якщо Пхеньян негайно поверне всіх викрадених.

Наприкінці минулого місяця сім'ї та прихильники викрадених підтвердили, що вони не проти того, щоб уряд надав гуманітарну допомогу Північній Кореї, якщо жертви викрадень надалі будуть репатрійовані.

Між країнами немає дипломатичних відносин, але Дзюн'їтіро Коїдзумі став першим прем'єр-міністром Японії, який здійснив поїздку до Пхеньяну в 2002 році, що призвело до повернення п'яти викрадених.

Викрадення громадян Японії Північною Кореєю

Інциденти відбулися з 1977 по 1983 роки, коли спецслужби КНДР викрали, за різними оцінками, від 13 до 80 японців. Факт викрадення 13 з них був визнаний владою КНДР 17 вересня 2002 року після зустрічі прем'єр-міністра Японії Коїдзумі Дзюнітіро з лідером КНДР Кім Чен Іром. Кім сказав, що викрадення здійснювалося не за наказом влади КНДР. До того часу 8 з 13 викрадених померли. За твердженнями північнокорейської влади, це відбулося в результаті хвороб і стихійних лих.

Деякі дослідники вважають, що викрадення були здійснені для того, щоб викрадені викладали японську мову і розповідали про японські звичаї та культуру майбутнім північнокорейським розвідникам.