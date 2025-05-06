Президент Бразилії Лула під час візиту до РФ на 9 травня просуватиме власний "мирний план" щодо України, - ЗМІ
У вівторок, 6 травня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вилетить до Москви і пробуде там до кінця тижня. В рамках візиту з нагоди 9 травня бразильський лідер має намір обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним власну "мирну ініціативу" щодо України
Про це інформує O Globo.
Згідно з повідомленням, під час перебування у Москві Лула проведе двосторонню зустріч із Путіним.
"За словами співрозмовників у бразильському уряді, мета поїздки буде подвійною: окрім спроби позиціювати Бразилію як посередника для досягнення миру в конфлікті між Росією та Україною, вона також сигналізуватиме про незалежність бразильської зовнішньої політики відносно інших великих світових держав", - пише автор матеріалу.
Крім того, бразильський президент відвідає військовий парад на Красній площі, який пройде без відповідних західних лідерів.
Водночас, як очікується, Лула опиниться поруч із лівими диктаторами, такими як президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Куби Мігель Діас-Канель, які є у списку запрошених.
- Раніше очільник словацького уряду Роберт Фіцо заявив про намір відвідати парад у Москві 9 травня. Аналогічне бажання висловив президент Сербії Вучич.
- Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь європейських лідерів у параді 9 травня на Красній площі в Москві є політично неприйнятною.
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