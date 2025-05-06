Президент Бразилії Лула під час візиту до РФ на 9 травня просуватиме власний "мирний план" щодо України, - ЗМІ

Про це інформує O Globo.

Згідно з повідомленням, під час перебування у Москві Лула проведе двосторонню зустріч із Путіним.

"За словами співрозмовників у бразильському уряді, мета поїздки буде подвійною: окрім спроби позиціювати Бразилію як посередника для досягнення миру в конфлікті між Росією та Україною, вона також сигналізуватиме про незалежність бразильської зовнішньої політики відносно інших великих світових держав", - пише автор матеріалу.

Крім того, бразильський президент відвідає військовий парад на Красній площі, який пройде без відповідних західних лідерів.

Водночас, як очікується, Лула опиниться поруч із лівими диктаторами, такими як президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Куби Мігель Діас-Канель, які є у списку запрошених.