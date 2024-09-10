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Атака українських дронів на Москву та життя Покровська під російським прицілом. Акценти світових ЗМІ 10 вересня

Андріана Стахів
10 вересня, 2024 вiвторок
11:43
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – атака українських дронів на Москву, а також як живе Покровськ під російським прицілом, лише за 8 км від лінії фронту

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 вересня.

Атака українських дронів на Москву

БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Фото: gettyimages

Україна атакує Москву за допомогою безпілотників, заявляє Росія, пише Politico.

Посилаючись на російську владу, видання повідомляє про те, що Україна розпочала масовану атаку безпілотників на Москву та інші частини Росії рано вранці у вівторок.

У Росії начебто збили 144 безпілотники, зокрема, 20 навколо російської столиці, 72 - в західному регіоні Брянська і понад 50 в інших місцях.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотники вразили "міські округи Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна" в Московській області, в результаті чого одна жінка загинула і ще троє отримали поранення. Він додав, що два житлових будинки були серйозно пошкоджені, а десятки людей були евакуйовані.

Окрім того, три аеропорти в Москві були тимчасово закриті після атак. Це одна з найбільших атак українських безпілотників на російську територію.

Як зауважує Politico, останніми місяцями Київ посилив свої атаки на Росію, прагнучи завдати шкоди кремлівській агресії, часто завдаючи ударів по військових об'єктах по той бік кордону.

Життя Покровська під російським прицілом

Фото: uainfo.org

BBC публікує матеріал про те, як живе Покровськ під російським прицілом, і лише за 8 км від лінії фронту.

Покидаючи місто, в якому вона прожила більшу частину свого життя, 69-річна Марія Гончаренко бере з собою лише одну маленьку сумку та двох крихітних кошенят, розповідають кореспонденти. Вона до останнього залишалася у Покровську, проте тепер прислухається до порад і готується до від'їзду.

"Моє серце зупиняється, коли я чую вибух", – зі сльозами на очах розповідає жінка, тримаючи в руках старий кнопковий телефон, в якому збережені контакти на випадок надзвичайних ситуацій.

Лінія фронту проходить менш ніж за 8 км від Покровська. Голова міської військово-цивільної адміністрації Сергій Добряк розповідає BBC, що росіяни обстрілюють місто не лише балістичними ракетами та реактивними системами залпового вогню – тепер вони також завдають ударів керованими бомбами і навіть артилерією, оскільки місто опинилося в зоні досяжності цих видів зброї.

Тим часом волонтери допомагають Марії Гончаренко сісти в евакуаційний автобус. Потяги сюди більше не ходять.

BBC підкреслює, що Покровськ є ключовим транспортним вузлом. Якщо він впаде, то російські війська відріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні. Це, ймовірно, змусить Україну відступити з Часового Яру, і лінія фронту переміститься ближче до Краматорська.

"Для України це фактично означатиме втрату майже всієї Донецької області, яку Кремль намагався захопити з самого початку свого вторгнення. Українські військові визнають, що їхнє вторгнення в Курську область Росії не змогло змусити Москву відвести свої війська зі сходу України", – зазначає видання.

У неділю Росія заявила, що взяла під контроль село Новогродівка, розташоване всього за 10 км від Покровська. Київ не коментує цю інформацію, але джерела повідомили BBC, що українські війська відступили звідти. 

Це місто, очевидно, є головним пріоритетом Москви. За словами Сергія Добряка, співвідношення сил, що воюють на цьому напрямку, становить 10 до одного на користь Росії.

Лінія фронту тут може швидко переміщатися. Іноді це може бути повною несподіванкою для українських військових.

Евакуаційний автобус з пані Гончаренко на борту переповнений. Їм доводиться їхати новим маршрутом, оскільки міст на виїзді з міста пошкоджений російськими ударами. Коли автобус рушає з місця, люди махають руками з вікон і витирають сльози. Для жінки – це страшна подорож, сповнена невизначеності. Але вона знає одне – в новому домі буде безпечніше, ніж залишатися на лінії фронту, підсумовує BBC.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Москва
Покровськ
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