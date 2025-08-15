День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом, поки останній змагається за Нобелівську премію. Акценти світових ЗМІ 15 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 серпня.

День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом

Трамп і Путін, фото: gettyimages

Путін привезе лояльних представників старої гвардії та молодих фінансових магнатів на зустріч із найближчими радниками Трампа, пише The Guardian.

Путіна супроводжуватимуть найвпливовіші фігури з найближчого оточення очільника Кремля – команда досвідчених політиків, фінансових стратегів і дипломатів, які понад два десятиліття формували зовнішню та економічну політику Росії, зазначають у виданні. І підкреслюють: делегація, яка складається з лояльних представників старої гвардії та молодих фінансових магнатів, свідчить про бажання Путіна завоювати прихильність Трампа і запропонувати йому фінансові стимули за підтримку Москви в питанні України.

Трампа також супроводжуватиме група його найдовіреніших радників, серед яких магнат нерухомості, колишній ведучий Fox News і головний дипломат країни. Американський лідер завжди цінував лояльність більше, ніж досвід, і багато хто в Києві та на Заході стурбований відсутністю у Білому домі досвідчених експертів з Росії, які мають реальний вплив.

Зрештою, нагадує The Guardian перед тим, як подати список учасників з обох сторін, саміт зведеться до особистої зустрічі двох лідерів, а залишити Трампа наодинці з Путіним завжди було непередбачуваною і потенційно небезпечною справою.

Видання перераховує з коротким описом п'ятьох представників путінської делегації та трьох політиків, які прибувають з Трампом.

Делегація Путіна

75-річний Сергій Лавров – міністр закордонних справ, обіймає цю посаду з 2004 року, що робить його одним з найстаріших дипломатів у світі. Відомий своїм хрипким голосом і агресивними пресконференціями, Лавров відіграв ключову роль у формуванні та захисті зовнішньої політики Москви від війни в Іраку до анексії Криму та повномасштабного вторгнення в Україну. Кар'єрний дипломат, який вступив на дипломатичну службу СРСР у 1972 році, він провів десять років на посаді посла Росії в ООН, перш ніж обійняти свою нинішню посаду.

78-річний Юрій Ушаков – досвідчений помічник президента та один з найдовіреніших радників Путіна з питань зовнішньої політики. Кар’єрний дипломат, який вільно володіє англійською мовою і тривалий час працював у Вашингтоні, він обіймав посаду посла Росії в США з 1998 по 2008 рік. Ушаков працював закулісним стратегом, координуючи міжнародні контакти Путіна і часто надаючи державним ЗМІ тези для виступів президента.

66-річний Андрій Бєлоусов – міністр оборони, політик, який є одним з небагатьох технократів, що піднялися на найвищі посади у Кремлі у сфері безпеки. Його несподіване призначення у 2024 році на заміну багаторічного Сергія Шойгу було сприйняте як спроба Кремля приборкати корупцію у збройних силах і прискорити перетворення мілітаризованої економіки Росії на повномасштабну воєнну економіку, яка зараз зростає двозначними темпами.

50-річний Кіріл Дмітрієв – гендиректор Російського фонду прямих інвестицій. Він є відносно новим гравцем у Кремлі, проте вже встиг стати ключовою фігурою у відносинах між Москвою та бізнес-орієнтованою адміністрацією Трампа. Дмитрієв, який здобув освіту в США - навчався у Стенфордському університеті та Гарвардській школі бізнесу - очолює суверенний фонд Кремля з капіталом у 10 млрд доларів і відкрито хвалиться своїми зв'язками з американськими бізнес-елітами.

62-річний Антон Сілуанов – міністр фінансів, обіймає свою посаду з 2011 року і є ключовим архітектором зусиль Кремля з підтримки економіки в умовах вторгнення в Україну та західних санкцій. Силуанову було доручено зробити російську економіку максимально стійкою до санкцій. Однак, хоча санкції не поставили економіку на коліна, її зростання різко сповільнилося, і несподіване включення Силуанова до складу делегації на Аляску свідчить про пріоритет Москви щодо забезпечення скасування західних обмежень у рамках будь-якої мирної угоди.

Делегація Трампа

54-річний Марко Рубіо – державний секретар. Колись затятий критик Трампа, колишній сенатор від Флориди зараз є одним з його найближчих соратників. Його більш традиційна войовнича позиція щодо Китаю та Росії зробила його цінним співрозмовником у Європі та Києві, але може поставити його на шлях зіткнення з проросійськими голосами в оточенні Трампа.

68-річний Стів Віткофф – спеціальний посланець в Україні та на Близькому Сході. Призначений у 2025 році, він швидко став фактичним посередником Трампа у переговорах з Путіним, попри відсутність дипломатичного досвіду. У минулих інтерв'ю Віткофф, який відвідує Кремль самостійно, без власних перекладачів, повторював позицію Москви щодо війни та, здавалося, легітимізував територіальні завоювання Росії в Україні.

45-річний Піт Геґсет – міністр оборони. Від самого початку перебування на посаді колишній ведучий Fox News і ветеран армії Піт Геґсет був об'єктом суперечок. Його призначення викликало пильну увагу через минулі звинувачення в сексуальних домаганнях, надмірному вживанні алкоголю на робочому місці та заклики заборонити жінкам служити в армії. Ще більше позиція похитнулася, коли він надіслав детальну інформацію про запланований напад в Ємені до приватної чат-групи Signal, до якої помилково додали американського журналіста. Попри те, що критики пов'язують Геґсета з екстремістськими течіями ультраправого християнства, він все ж зберіг свою посаду, підтриманий своєю непохитною лояльністю до Трампа. У розмовах з європейськими союзниками він чітко дав зрозуміти, що Вашингтон більше не "зосереджений в першу чергу" на європейській безпеці, заявивши, що тягар захисту України все більше лягатиме на саму Європу.

Трамп змагається за Нобелівську премію миру

фото: gettyimages

Трамп, який назвав себе "президентом миру", вірить, що зможе укласти угоди, які не вдалося укласти його попередникам, продемонструвавши тим самим свою кмітливість і силу, пише Politico.

Президент Дональд Трамп проводив передвиборчу кампанію під гаслом "Америка понад усе", відкидаючи традиційну роль США як світового поліцейського. Однак перші 200 днів його президентства свідчать про протилежне.

За словами анонімного представника Білого дому, який наважився відверто висловитися про президента, Трамп насолоджується роллю головного миротворця, вірячи, що зможе укласти угоди, які не вдалося укласти його попередникам, демонструючи при цьому свою кмітливість і силу – незалежно від того, чи досягне він успіху.

Трамп регулярно нагадує аудиторії про війни, які, на його думку, він зупинив, підкреслюючи, як довго тривали ці конфлікти.

Минулого тижня Трамп запросив до Білого дому лідерів Вірменії та Азербайджану, щоб забезпечити мирну угоду між країнами, які довгий час були ворогами. Це вже шоста така угода за його другого терміну, хоча його точна роль принаймні в одному випадку є спірною.

"За останні шість місяців, трохи більше ніж за шість місяців, я врегулював шість воєн, і я дуже пишаюся цим", – заявив Трамп у четвер в Овальному кабінеті.

Але в п'ятницю Трамп зіткнеться, мабуть, з найскладнішим випробуванням, коли зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб домогтися припинення війни в Україні.

Зміна уваги Трампа на врегулювання конфліктів також частково пояснюється його бажанням отримати Нобелівську премію миру, яку він давно прагне отримати. У своїх прагненнях Трамп навіть зателефонував минулого місяця міністру фінансів Норвегії, щоб дізнатися про премію.

Ця премія також стала привабливою для іноземних лідерів, які прагнуть завоювати прихильність президента. Щонайменше шестеро світових лідерів, які брали участь в останніх угодах, висунули Трампа або підтримали його кандидатуру, серед них прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет. Останній номінував Трампа після того, як президент змусив Камбоджу та сусідній Таїланд сісти за стіл переговорів, погрожуючи припинити торгівельні переговори, якщо вони не вирішать прикордонний конфлікт.

Окрім Камбоджі та Таїланду, представники Білого дому заявляють, що Трамп відіграв певну роль в укладенні угод про припинення вогню та інших угод між: Іраном та Ізраїлем, Руандою та Демократичною Республікою Конго, Індією та Пакистаном, Єгиптом та Ефіопією, Вірменією та Азербайджаном, а також США та хуситами в Ємені. Трамп мав менше успіху в припиненні воєн у Газі та Україні.

Люди, близькі до Трампа, кажуть, що швидке укладення мирних угод між країнами, що воюють, відповідає його передвиборчій програмі "Америка понад усе", частково тому, що президент пов'язує мирні угоди з торгівельними угодами, як він нещодавно зробив з Вірменією та Азербайджаном.

"Кожна з цих мирних угод принесла певну економічну вигоду Америці", – зазначив перший представник Білого дому.

Критики ставлять під сумнів щирість Трампа в забезпеченні миру та стабільності таких угод. Джон Болтон, який був радником Трампа з питань національної безпеки під час першого терміну президента, особливо вказав на угоду між Камбоджею і Таїландом, де, за повідомленнями ЗМІ, після припинення вогню вже відбулися випадки насильства.

"Можливо, перемир'я протримається більше кількох днів. Хто знає? Основні причини напруженості, прикордонні проблеми не вирішені. Це типова політика Дональда Трампа, – сказав Болтон. – Він хоче отримати Нобелівську премію миру. Я думаю, що зараз всі розуміють, що саме це його мотивує".

Під час передвиборчої кампанії на другий термін Трамп наголошував на зменшенні участі в міжнародних організаціях і просував більш транзакційний і націоналістичний підхід – те, що він і його команда назвали політикою "Америка перш за все", відкидаючи повне визначення "ізоляціонізм".

У п'ятницю Трамп представить цю політику на двосторонній зустрічі з Путіним. У дні, що передували саміту, президент і його старші помічники применшували очікування, а президент навіть назвав цю зустріч "ознайомчою". З усіх воєн, що вирували у світі на момент вступу Трампа на посаду, він вважав, що війна між Росією та Україною буде "найлегшою" для вирішення. У четвер він визнав, що "насправді це найскладніше".