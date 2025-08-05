Дональд Трамп може відправити посланця у Росію, а Путін зволікає з відповіддю на ультиматум США. Акценти світових ЗМІ 5 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 серпня.

Стів Віткофф може поїхати у Москву вже цього тижня

Посланець президента США Дональда Трампа з питань мирних місій, може відвідати Росію цього тижня, інформує New York Times. Відбудеться це в межах продовження тиску Сполучених Штатів на Кремль, аби той погодився на мирну угоду в Україні.

Як повідомив журналістам президент США у неділю ввечері, Віткофф "може поїхати до Росії" в середу або четвер. Візит відбудеться напередодні закінчення 10-денного ультиматуму Трампа, який вимагає від диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні або зіткнутися з санкціями США.

Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року, фото: Getty Images

На запитання, яке послання пан Віткофф має для Росії, 47 президент Штатів відповів: "Ми маємо дійти згоди, щоб люди перестали гинути".

Це ж підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков, який заявив російським інформаційним агентствам у понеділок, що "не виключає можливості" зустрічі між Віткоффом і Путіним цього тижня.

В межах матеріалу у виданні нагадують, розчарований смертоносними російськими атаками в Україні та відсутністю прогресу в переговорах, 28 липня Трамп заявив, що дасть Москві 10-12 днів на припинення конфлікту, інакше вона зіткнеться з новим раундом фінансових санкцій. США неодноразово погрожували покарати Росію за ескалацію атак в Україні, але досі не виконав своїх погроз.

Російський диктатор зволікає з відповіддю на ультиматум Дональда Трампа про припинення вогню

Як стверджують оглядачі Politico, Кремль продовжує гальмувати будь-які потенційні переговори про перемир'я з Києвом. Ба більше, там наголошують, що його речник заявляє, що Путін "не виключає" зустрічі зі своїм українським колегою, але тільки після виконання невизначених "завдань".

Конкретизуючи, Пєсков заявив журналістам, що "президент сам не виключає" можливості прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак лише "після того, як буде виконана необхідна робота на експертному рівні та пройде необхідний час". Він зазначив, що ця робота "ще не виконана".

Водночас Володимир Зеленський закликав до зустрічі з Путіним минулого тижня після того, як глава Кремля погрався з темою подальших мирних переговорів, а потім зазначив, що російські війська "просуваються по всій лінії фронту".

«Ми розуміємо, хто приймає рішення в Росії, і тому Україна знову пропонує вийти за межі технічних переговорів – не обмінюватися заявами, а фактично зустрітися на рівні лідерів», – цитують президента України у Politico.