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Огляд

Курськ як результат пріоритетів Путіна та як українські батьки ховають дітей від евакуації. Акценти світових ЗМІ 30 серпня

Ірина Запотічна
30 серпня, 2024 п'ятниця
10:44
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому Росія досі не змогла відбити найбільше іноземне вторгнення у свою країну з часів Другої світової та проблеми евакуації з Покровська

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 серпня.

Невдача Росії в Курську є результатом як пріоритетів, так і нестачі особового складу

Суджа, РФ, Курська область

Фото: скриншот з відео

Незважаючи на вогневу міць, Росія все ще намагається повернути собі невелику ділянку території в Курській області, яку Україна захопила на початку цього місяця, пишуть у The New York Times.

Зокрема причиною того, чому Росія досі не змогла відбити найбільше іноземне вторгнення у свою країну з часів Другої світової війни, схоже, є не лише питання особового складу та брак розвідувальних даних на полі бою, а й пріоритети президента Росії Путіна, зазначають журналісти.

За словами західних чиновників і військових експертів, хоча Росія і була захоплена зненацька наступом на Курськ, вона все ще має намір захопити Покровськ, місто, яке слугує ключовим логістичним вузлом у східній частині українського Донбасу, і її керівництво неохоче відводить війська з цієї ділянки фронту.

Попри це, Москва почала відповідати в Курську, нещодавно перекинувши тисячі своїх військ і погрожуючи вжити заходів у відповідь.

Офіційні особи та експерти заявили, що російські війська в Курську не мали ані кількості, ані досвіду для швидкої оборони, коли українські війська швидко перетнули кордон 6 серпня. Ті, хто воював, не мали достатньої зброї чи іншого обладнання, щоб протистояти українцям.

Але тепер Росія, схоже, планує довготермінову конфронтацію на кордоні з Україною, згідно з аналізом оборонної розвідувальної компанії Janes. Реакція Москви, як підсумував аналіз, була дещо повільною, але, "методичною та ретельною".

Росія розгорнула ударні вертольоти в Курську і нещодавно посилила артилерійські удари по українських військах.

За словами полковника Рейснера, який курує розвиток сил у головній військовій академії Австрії та уважно стежить за війною в Україні, російські авіаудари, які повалитися на Україну цього тижня, ймовірно, частково мали на меті відвернути світову увагу від збентеження, пов’язаного з вторгненням у Курську. Але Кремль чітко дав зрозуміти, що вторгнення не залишиться без наслідків.

Батьки ховають дітей від обов’язкової евакуації з Покровська, оскільки російські війська просуваються вперед

Фото: Ян Доброносов/Global Images Ukraine/Getty Images

У CNN написали про батьків, які переховують дітей від місцевої влади, щоб уникнути обов’язкової евакуації з рідного їм Покровська. В адміністрації міста журналістам повідомили, що приблизно від 600 до 700 людей евакуювали щодня.

У четвер Укрзалізниця повідомила в коментарі виданню, що щонайменше 371 особу евакуйовано з Покровська потягом, і мережі довелося додати дев’ять вагонів, щоб вмістити велике скупчення людей.

"Покровськ – невелике місто, до війни в ньому проживало близько 60 тисяч людей, з початку повномасштабного вторгнення багато виїхало. Але він є ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до Костянтинівки, іншого військового центру".

Голова військової адміністрації міста Мирнограду Юрій Третяк говорить, що багато людей все ще не бажають їхати – навіть доходячи до того, що ховають своїх дітей від місцевої влади, сприяючи відвідуванням військовою адміністрацією.

"У нас буде зустріч з поліцією, щоб обговорити, як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо шукати таких батьків, які приховують дітей і подають неправдиву інформацію про те, що діти давно роз'їхалися".

Серед евакуйованих з Покровська багато дітей. Пані Катерина збирається залишити місто разом із сином-підлітком і маленькою дочкою.

"Я живу тут 30 років, відколи народилася. Уявляєте, як це – прожити тут усе життя і раптом усе кинути?", - говорить вона.

У той час як населені пункти в Покровську та його околицях залишаються під обстрілом, Міністерство оборони Росії в четвер заявило, що російські війська зайняли східноукраїнське село Межове в рамках свого безперервного наступу в цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська посилюються у східному регіоні для відбиття потенційного наступу Росії.

Теги:
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Світ
Володимир Путін
Укрзалізниця
Володимир Зеленський
Війна з Росією
внутрішні переселенці
Покровськ
Курськ
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