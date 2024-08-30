Курськ як результат пріоритетів Путіна та як українські батьки ховають дітей від евакуації. Акценти світових ЗМІ 30 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 серпня.

Невдача Росії в Курську є результатом як пріоритетів, так і нестачі особового складу

Фото: скриншот з відео

Незважаючи на вогневу міць, Росія все ще намагається повернути собі невелику ділянку території в Курській області, яку Україна захопила на початку цього місяця, пишуть у The New York Times.

Зокрема причиною того, чому Росія досі не змогла відбити найбільше іноземне вторгнення у свою країну з часів Другої світової війни, схоже, є не лише питання особового складу та брак розвідувальних даних на полі бою, а й пріоритети президента Росії Путіна, зазначають журналісти.

За словами західних чиновників і військових експертів, хоча Росія і була захоплена зненацька наступом на Курськ, вона все ще має намір захопити Покровськ, місто, яке слугує ключовим логістичним вузлом у східній частині українського Донбасу, і її керівництво неохоче відводить війська з цієї ділянки фронту.

Попри це, Москва почала відповідати в Курську, нещодавно перекинувши тисячі своїх військ і погрожуючи вжити заходів у відповідь.

Офіційні особи та експерти заявили, що російські війська в Курську не мали ані кількості, ані досвіду для швидкої оборони, коли українські війська швидко перетнули кордон 6 серпня. Ті, хто воював, не мали достатньої зброї чи іншого обладнання, щоб протистояти українцям.

Але тепер Росія, схоже, планує довготермінову конфронтацію на кордоні з Україною, згідно з аналізом оборонної розвідувальної компанії Janes. Реакція Москви, як підсумував аналіз, була дещо повільною, але, "методичною та ретельною".