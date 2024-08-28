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Огляд

Курська битва і теперішні реалії та як Telegram змінив суспільне сприйняття війни Росії в Україні. Акценти світових ЗМІ 28 серпня

Ірина Запотічна
28 серпня, 2024 середа
10:40
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – головне з пресконференції Зеленського, розмови про Курськ і як затримання засновника Telegram Дурова викликало питання про майбутнє платформи

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 серпня.

Пресконференція Зеленського: план перемоги та балістична українська ракета

Фото: Getty Images

У BBC написали про пресконференцію Зеленського, зокрема про його слова щодо "плану перемоги". 

У медіа акцентували на тому, що президент Зеленський сказав, що успіх плану залежатиме від президента Байдена та від того, чи дадуть США Україні "те, що є в цьому плані, чи ні, і чи будемо ми вільними використовувати цей план чи ні".

Журналісти також наголосили на словах Сирського, що Україна не має наміру утримувати територію Курської області й що одним із мотивів вторгнення було відволікти російські сили від їхнього власного наступу на сході України.

У виданні зазначили, що президент Зеленський повідомив, що нещодавно Україна провела перше успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва. 

"Він привітав оборонну промисловість своєї країни, але відмовився поділитися більш детальною інформацією про ракету. Хоча Україна вже використала проти Росії деякі балістичні ракети, надані США, вона працює над розвитком внутрішнього виробництва військової техніки, щоб зменшити свою залежність від західної допомоги".

Український фронт усередині Росії був місцем ключової перемоги СРСР у Другій світовій війні

У CNN пишуть, що військове вторгнення України на територію Росії в районі Курська охоплює частину тієї самої території, на якій Радянський Союз здобув одну зі своїх найважливіших перемог над німецькими загарбниками у Другій світовій війні.

Зокрема, теперішню ситуацію порівнюють із Курською битвою. Попри те, у виданні зазначають: коли 6 серпня українські війська перетнули кордон Курської області, вони мали перевагу, якої не було у німців у 1943 році.

Наступ планувався в умовах повної секретності, а переміщення військ виглядало як посилення оборонних позицій або навчання всередині України.

Росія не була готова захищати цю територію, як це було в частинах України, які вона захопила. Однак оборона, яку Росія створила, а саме шари окопів, міни, протитанкова зброя, підкріплена артилерією та бронетехнікою на частинах українського Донбасу, які вона окупує, дуже схожа на радянську оборону Курська в 1943 році, говорить професор історії в Університеті штату Огайо та колишній командир бронетанкових частин армії США Пітер Мансур.

Він також додає, що росіяни не дуже змінили свій спосіб ведення війни, що може піти на користь Україні. 

“Україна створила простір для маневру всередині російської території за допомогою загальновійськової війни – успішно синхронізувавши піхоту, далекобійну артилерію та авіацію на підтримку одне одного – те, чого сили Києва раніше не могли зробити. Це дійсно змінює характер війни, принаймні на цій ділянці лінії фронту”, - каже Мансур.

Затримання засновника Telegram підкреслило надто масштабний статус застосунку для обміну повідомленнями під час війни

Павло Дуров

Фото: gettyimages

У The New York Times пишуть, що затримання засновника Telegram Павла Дурова викликало питання про майбутнє платформи, яка стала визначати суспільне сприйняття війни Росії в Україні.

Після вторгнення Росії у 2022 році застосунок дав змогу мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них.

Журналісти пишуть, що найпоказовішим є те, що солдати на передовій звернулися до "телеграму", щоб задокументувати своє життя та смерть, змінивши саму природу поширення інформації під час війни. Відсутність у застосунку обмежень щодо насильницького контенту означає, що застосунок став порталом для деяких із найжахливіших відео бойових дій, які розкривають реальність війни ХХІ століття у реальному часі.

Російські солдати також регулярно використовують "телеграм" для передачі один одному військової інформації, підкреслюючи, як війна в Україні велася за допомогою поєднання військових і комерційних технологій, які також включають аматорські дрони та маршрутизатори Starlink.

Сила Telegram формувати наратив війни стала очевидною влітку 2023 року, коли російський воєначальник Євген В. Пригожин використав застосунок для обміну повідомленнями, щоб оголосити і потім розповісти про своє короткочасне повстання проти російського військового командування.

Деякі аналітики стверджують, що затримання Дурова може ускладнити збір коштів компанії, викликаючи сумніви щодо її майбутньої фінансової життєздатності. 

Зокрема російський телеграм-канал Baza, близький до спецслужб країни, повідомив, що силовики країни отримали вказівку видалити застосунок зі своїх телефонів.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Президент України
Володимир Зеленський
Курськ
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