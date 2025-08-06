Росія скористалась послабленням попередніх санкцій адміністрації Байдена, а європейці виділяють мільйони на зброю для України. Акценти світових ЗМІ 6 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 серпня.

Доповідь Демократичної партії США щодо санкцій проти РФ

Як повідомляє Washington Post, демократи в Сенаті оприлюднили результати свого розслідування напередодні швидкого наближення дедлайну, встановленого Трампом, коли Росія повинна припинити бойові дії в Україні або зіткнутися з суворими фінансовими санкціями.

Фільми про Білий дім, фото: Вікіпедія

У документі йдеться, що адміністрація Трампа нехтувала санкціями, які задіяв попередній президент. У зв’язку з цим Росії вдалось посилити армію та продовжити війну в Україні.

"Автори доповіді звинувачують адміністрацію в тому, що вона не змогла просунути вперед широкий режим санкцій, створений за перші три роки повномасштабного вторгнення Росії. Ця помилка, на думку авторів, підриває будь-які майбутні погрози США щодо закручування гайок на російській військовій машині", – повідомляють у WP.

Окрім того, демократи в Сенаті розгорнули широку кампанію, щоб змусити президента Дональда Трампа виконати ультиматум, висунутий ним диктатору Володимиру Путіну. Також автори доповіді стверджують, що на цих переговорах Трамп поступився вирішальним важелем впливу для завершення конфлікту, однак все ще хоче виглядати миротворцем, який покладе край війні в Україні.

"Якщо Трамп серйозно налаштований на припинення війни в Україні, він повинен почати використовувати інструменти, які у нього вже є", - заявила провідна сенаторка-демократка у сенатському комітеті з банківської справи, житлового будівництва та міських справ Елізабет Уоррен, співробітники якого стали співавторами доповіді.

У відповідь на цю доповідь речниця Білого дому Анна Келлі вказала на цьогорічні зусилля Трампа щодо переговорів про припинення вогню в Україні.

"Цей президент вживає реальних заходів, щоб зупинити вбивства - спонукаючи дві країни провести переговори вперше за багато років", – порівняла Келлі Трампа та Байдена.

Європейці готуються платити США за зброю для України

Як підмітили у матеріалі журналісти Politico , європейські союзники України шикуються в чергу, аби скористатися програмою НАТО та заплатити США за зброю, яку передадуть нам.

Відтак Нідерланди пообіцяли виділити 500 млн євро, оголосило в понеділок їхнє Міноборони. Закупити вони планують обладнання протиповітряної оборони, боєприпаси та інші необхідні матеріали, "адаптовані до потреб України".

Слідом за ними Данія, Швеція і Норвегія у вівторок повідомили про спільний пакет на підтримку ініціативи НАТО. Останні вирішили виділити загалом $ 500 млн: Швеція – 275 $ млн, Данія – 90 млн і Норвегія – 146 млн.

Як повідомляють у виданні, ці ініціативи є продовженням домовленості, досягнутої минулого місяця в Білому домі між Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом, про створення переліку пріоритетних потреб України, згідно з яким союзники по НАТО закуповують для Києва військове обладнання з американських резервів.

Власне Нідерланди стали першою країною, яка взяла участь у цій програмі, однак Генсек НАТО Марк Рютте вказав, що "нам слід очікувати заяв і від інших членів Альянсу".

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