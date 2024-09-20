Росіяни знали про стратегію Курської операцію ЗСУ, а Зеленський везе план перемоги Байдену. Акценти світових ЗМІ 20 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 вересня.

Ще з початку року російські військові попереджали про можливий прорив кордону на Курщині

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У The Guardian кажуть, що Росія передбачала вторгнення України на Курськ за кілька місяців до цього, свідчать документи з якими ознайомилися журналісти.

Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і складало плани, щоб запобігти цьому протягом кількох місяців, згідно з документами, які українська армія захопила на покинутих російських позиціях у регіоні.

Ці документи також виявляють занепокоєння росіян щодо морального стану в рядах у Курську, яке посилилося після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "тривалому стані депресії через службу в російській армії".

The Guardian не зміг незалежно перевірити автентичність документів, хоча за їх словами, вони мають ознаки того, що є справжніми. Ці документи українські спецпризначенці вилучили з російського міністерства внутрішніх справ, ФСБ і армії з будівель у Курській області.

Деякі з документів є друкованими наказами, розповсюдженими в різні підрозділи, тоді як інші є рукописними журналами, в яких записувалися події та проблеми на конкретних посадах. Найперші записи датовані кінцем 2023 року, а найновіші документи – лише за шість тижнів до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня.

Вторгнення України під Курськ застало зненацька західних партнерів Києва та багатьох представників української еліти, оскільки планування було обмежено дуже невеликою кількістю людей. Але російські військові документи містять місяці попереджень про можливе вторгнення в цю територію та спробу окупації Суджі, міста з 5000 мешканців, яке вже понад місяць перебуває під українською окупацією.

У записі від 4 січня йдеться про "можливість прориву державного кордону" українськими збройними формуваннями та наказується посилити навчання для підготовки до відбиття будь-якої атаки. 19 лютого командирів підрозділів попередили про плани України щодо "швидкого наступу з Сумської області на територію Росії на глибину 80 км, щоб створити чотириденний "коридор" перед прибуттям основних підрозділів української армії на бронетехніці".

У березні російські документи зазначають, що почастішали випадки, коли українські диверсійні групи маскуються для роботи в тилу Росії, одягаючи російську форму.

У середині червня з’явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка-Суджа, з метою взяття під контроль Суджі", що й справді відбулося у серпні. Був також прогноз, що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в регіоні, що також пізніше сталося. У червневому документі є скарги, що російські частини, дислоковані на фронті, "в середньому укомплектовані лише на 60-70% і в основному складаються з резервів зі слабкою підготовкою".

Після української атаки 6 серпня багато російських солдатів залишили свої позиції, і протягом тижня Україна повністю взяла під контроль Суджу. Під час хаотичного відступу Москви українські війська взяли в полон сотні російських солдатів, багато з яких були призовниками.

У BBC написали, що згідно з даними, проаналізованими ними, наразі в Україні загинуло понад 70 000 осіб, які воюють у збройних силах Росії. "І вперше добровольці – цивільні особи, які приєдналися до збройних сил після початку війни – тепер становлять найбільшу кількість убитих на полі бою з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році", - кажуть британські журналісти.

Щодня в ЗМІ та соціальних мережах Росії публікують імена загиблих в Україні, їхні некрологи та фотографії з похорону, які й проаналізували у BBC.

"Ми ідентифікували імена 70 112 російських військових, які загинули в Україні, але фактична кількість вважається значно більшою. Деякі сім’ї не повідомляють публічно подробиці загибелі своїх родичів – і наш аналіз не включає імена, які ми не змогли перевірити, або загибель ополченців в окупованих Росією Донецьку та Луганську на сході України", - пишуть у виданні.

Серед них 13 781 були добровольцями - близько 20% - і кількість загиблих серед них тепер перевищує інші категорії. Колишніх ув'язнених, яких мобілізували в обмін на помилування за свої злочини, раніше було найбільше, але тепер на них припадає 19% усіх підтверджених смертей. А мобілізовані військовослужбовці складають всього 13% від загиблих.

Зеленський нарешті представить Байдену план перемоги

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У Politico написали, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США. У виданні відзначили, що український лідер матиме досить насичений маршрут, починаючи з виступу на Генасамблеї ООН, а потім – окремої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Володимир Зеленський представить [Байдену] свій план перемоги. Він розраховує обговорити деталі плану, а також подальшу підтримку України з боку США", – сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Окрім Байдена, Зеленський планує зустрітися з віцепрезидентом США Камалою Харріс, представниками Конгресу від обох партій і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками американських оборонних і енергетичних компаній та українською громадою, а також проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій на полях Генасамблеї.

Взимку українська електросистема зазнає найбільшого випробування

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У CNN відзначили, що постачанню електроенергії в Україні загрожують "серйозні збої" цієї зими, попередило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), закликаючи союзників Києва допомогти вирішити питання енергетичної безпеки країни.

Росія неодноразово атакувала енергетичну інфраструктуру України за допомогою ракет і безпілотників після свого повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, але останнім часом її бомбардування посилилися, залишаючи країну в ненадійному становищі з наближенням холодів, пишуть американські журналісти.

"Енергосистема України витримала останні дві зими завдяки стійкості, сміливості та винахідливості її людей і сильній солідарності з боку її міжнародних партнерів", – заявив у четвер виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол. "Але ця зима буде, безумовно, найсуворішим випробуванням".

Минулого місяця Росія здійснила одну зі своїх найбільших повітряних атак на Україну з початку війни, випустивши понад 200 ракет і безпілотників, головним чином по енергетичній інфраструктурі. Натиск спричинив відключення електроенергії в кількох містах України, що вплинуло на мільйони домогосподарств. Та навіть до того нападу Москви понад дві третини довоєнних потужностей України з виробництва електроенергії були пошкоджені, йдеться у звіті МЕА.

Через це постійні відключення електроенергії, що також впливає на водопостачання, стали частиною повсякденного життя в Україні.

"Ситуація може стати ще жахливішою, оскільки дні стануть коротшими та холоднішими", — попередило агентство. "Ризикує виникнути величезний розрив між доступним постачанням електроенергії та піковим попитом, що створює загрозу ще більш серйозних збоїв у лікарнях, школах та інших ключових установах у розпал зими".

За оцінками МЕА, дефіцит електроенергії в Україні може досягти 6 гігават цієї зими, або майже третину очікуваного пікового попиту, для прикладу, це є еквівалентом пікового річного попиту в Данії.

У своєму звіті агентство окреслює 10 заходів, які Україна та її союзники повинні вжити для подолання ризиків для енергопостачання країни. Вони включають посилення фізичної та кібербезпеки критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, прискорення доставки обладнання та запасних частин для ремонту, інвестиції в енергоефективність та збільшення потужностей для імпорту електроенергії та природного газу з ЄС.

Але, згідно зі звітом, ефективна протиповітряна оборона є "безумовно найважливішим" заходом для збереження мінімального рівня енергетичних послуг в Україні протягом найближчих місяців.