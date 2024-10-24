США підтверджують перебування щонайменше трьох тисяч військових КНДР в Росії, а Лукашенко заявив, що це було б ескалацією. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 жовтня.

США підтверджують перебування щонайменше трьох тисяч військових КНДР в Росії

KN-09 та KN-25, Фото: КНДР медіа

Усі обговорення міжнародних видань щодо України упродовж останніх днів крутяться навколо однієї теми – що відомо про допомогу військ КНДР Росії.

США заявляють, що північнокорейські війська перебувають в Росії для допомоги в боротьбі проти України. А міністр оборони США Ллойд Остін назвав ситуацію "дуже, дуже серйозною" ескалацією, яка матиме наслідки як в Європі, так і в Азії, пише The New York Times.

"Що саме вони роблять? Це ще належить з'ясувати, – додав Остін, але назвав потребу Путіна в північнокорейських найманцях ознакою відчаю. – Це свідчить про те, що він може бути в ще більшій халепі, ніж більшість людей усвідомлює".

Водночас він сказав, що аналітики розвідки все ще намагаються визначити, чи рухаються війська в напрямку України. Українські офіційні особи наполягають на тому, що вони прямують туди, а в середу міністр оборони України заявив, що очікує побачити північнокорейські війська в Курську, російській території, яку окупувала Україна, найближчими днями.

Ці заяви Остіна пролунала в той час, коли представники американської розвідки заявили, що вони готуються оприлюднити масив розвідувальних даних, зокрема, супутникові фотографії, на яких видно, що військові кораблі рухаються з Північної Кореї до тренувальних зон у Владивостоці на східному узбережжі Росії та інших російських територій далі на північ.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що між початком і серединою жовтня Сполучені Штати відстежили близько трьох тисяч військових КНДР, які були перевезені кораблем з північнокорейського портового міста Вонсан до Владивостока в Росії. За його словами, ці війська були перекинуті на три окремі тренувальні майданчики на Далекому Сході Росії.

Росія заперечує попередні повідомлення про присутність військ Північної Кореї. Але Москва намагається підтримувати свої дорогі наступальні дії в Україні без дестабілізації російського суспільства. За оцінками американських чиновників, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця, що є достатнім для заміни загиблих і поранених. Між тим, деякі військові аналітики вважають, що Кремлю буде важко підтримувати такі темпи, не вдаючись до чергової хвилі непопулярної мобілізації.

Щоб уникнути політичної ціни призову, російський уряд вдається до все більш неортодоксальної тактики вербування. У багатьох російських регіонах різко збільшили бонуси, що виплачують солдатам-добровольцям, і розширили набір з в'язниць і з бідних країн, таких як Куба і Непал.

Однак, відзначає NYT, як російські, так і північнокорейські експерти назвали прибуття північнокорейських військ переломним моментом. Відчайдушно намагаючись не викликати обурення всередині країни з приводу величезних втрат, яких зазнала Росія, а це за нещодавніми оцінками американських чиновників, понад 600 тисяч вбитих і поранених, Путін звернувся до найманців, яких постачає та сама країна, що продала йому понад мільйон артилерійських снарядів, багато з яких є дефектними.

Лукашенко заявив, що війська КНДР в Україні були б ескалацією

Олександр Лукашенко, Фото: відкриті джерела

Олександр Лукашенко зустрівся з журналістом BBC в кулуарах саміту країн БРІКС, що розвиваються. Він хоче, щоб Білорусь стала членом організації. І погодився відповісти на запитання щодо відправки військ Північної Кореї воювати на боці Росії в інтерв'ю BBC.

"Нісенітниця, – спочатку сказав Лукашенко. – Знаючи його характер, Путін ніколи б не спробував переконати іншу країну залучити свою армію до російської спецоперації в Україні".

Проте, на запитання, якщо ж ці повідомлення підтвердяться, зауважив, що це було б кроком до ескалації конфлікту.

"Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення, – відповів Лукашенко й попровадив: – Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що, з одного боку, втрутилася інша країна... і в Україну були б введені війська НАТО".