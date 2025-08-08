Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 серпня

Трамп зробив заяву щодо переговорів всупереч попередній позиції Білого дому

Журналісти Politico цього дня сфокусувались на тому, що коментарі Трампа суперечать попередній заяві прессекретаря Білого дому, який заявив, що зустріч між Путіним і Зеленським є попередньою умовою для аудієнції з президентом США.

"Не повинен, ні. Вони хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб зупинити вбивства", – цитує видання відповідь Трамп на запитання, чи повинен Путін спочатку зустрітися із Зеленським.

Раніше ж 47-й президент США повідомив європейським лідерам, що має намір зустрітися з Путіним особисто, а потім провести тристоронню зустріч з лідерами Росії та України. У середу ж ввечері Трамп заявив журналістам, що, хоча є "дуже хороші перспективи" для проведення зустрічі, він не вважає її "проривом".

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий до такої зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, оскільки він прагне припинення цієї жорстокої війни. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і детальна інформація буде надана у відповідний час", – заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт.

Журналісти стверджують, що подальша участь Трампа свідчить про те, що він все ще бачить можливість завершити конфлікт дипломатичним шляхом, хоча участь Зеленського, ймовірно, знизить інтерес Путіна. Натомість російський диктатор досі відмовляється зустрічатися із Зеленським, оскільки вважає, що це легітимізує його як лідера України.

"Залишається незрозумілим, що означають потенційні зустрічі для п'ятничного терміну Трампа щодо введення додаткових санкцій проти країн, які купують російські енергоносії. Президент США погрожує вжити таких заходів, щоб покарати Москву, якщо Путін не зробить кроків для припинення війни в Україні", – зазначають у матеріалі.

Зеленський заявляє, що Європа повинна брати участь у мирних переговорах між Росією та Україною

У тому ж Politico, хоч і в іншому матеріалі, наголошують на заяві Зеленського про те, що Європейський Союз не повинен бути відсторонений від мирних переговорів між Росією та Україною, які проводяться за посередництва США.

"Війна відбувається в Європі, а Україна є невіддільною частиною Європи – ми вже ведемо переговори про вступ до ЄС. Тому Європа повинна бути учасником відповідних процесів", – заявив Зеленський після телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Окрім того, у статті концентруються на тому, що президент США на початку цього тижня повідомив Зеленському та європейським лідерам, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а згодом провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським.

Однак важливим визнають те, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові, про що повідомив у четвер речник комісії. Але вона "отримала вичерпну інформацію від кількох лідерів ЄС", сказав речник журналістам.

Цікавим у цьому контексті є і те, що держсек США Марко Рубіо заявив у середу, що після зустрічі спеціального посланника Стіва Віткоффа з Путіним уряд Америки краще розуміє умови, за яких Москва буде готова припинити війну.

"Зараз ми маємо порівняти це з тим, на що готові погодитися українці та наші європейські союзники, але, звичайно, насамперед українці, і спробувати зрозуміти, наскільки можна наблизити ці дві позиції", – сказав Рубіо в інтерв’ю Fox Business.

Цей дипломатичний крок зроблено після того, як Трамп посилив тиск на Путіна, ввівши додаткове 25-відсоткове мито на імпорт російської нафти до Індії.