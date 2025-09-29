Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну У Британії можуть дозволити постійне проживання лише суспільно цінним мігрантам, а лідери ЄС наполягають на трансформації його у військову силу. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
Огляд

У Британії можуть дозволити постійне проживання лише суспільно цінним мігрантам, а лідери ЄС наполягають на трансформації його у військову силу. Акценти світових ЗМІ 29 вересня

Зіновія Воронович
29 вересня, 2025 понедiлок
11:28
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань посилення міграційної політики у Великій Британії, а також майбутній саміт ЄС, який буде присвячений трансформації Євросоюзу у військову державу

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 24 вересня.

Посилення правил для мігрантів у Великій Британії

У світі посилюються антимігрантські настрої. Після масових протестів у Великій Британії 13 вересня, у королівстві збираються розглянути посилення правил для мігрантів, які претендують на постійне проживання. Як повідомляє Reuters, від заявників можуть вимагати довести свою цінність для суспільства.

"Цей план є черговою спробою уряду підірвати зростаючу популярність популістської партії Reform UK, яка очолила дебати щодо боротьби з імміграцією та змусила Лейбористську партію прем'єр-міністра Кіра Стармера посилити свою політику", – пише видання.

протести у Великій Британії

протести у Великій Британії, фото: GettyImages

На сьогодні більшість мігрантів можуть подати заявку на постійне проживання після п’яти років проживання у Великій Британії. Однак за інформацією Reuters, уже в понеділок міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд оголосить, що уряд розглядає можливість внесення змін, завдяки яким люди матимуть право на цей статус лише за умови сплати внесків на соціальне страхування, чистої судимості та відсутності заяв на отримання допомоги.

Уряд розглядає можливість надання кваліфікації лише тим, хто володіє англійською мовою на високому рівні та має досвід волонтерської діяльності у своїх громадах. Саме це є в уривках промови Шабани Махмуд, опублікованими Лейбористською партією. Консультації щодо пропозицій розпочнуться пізніше цього року.

Тим часом організація Найджела Фараджа Reform UK, яка лідирує в опитуваннях громадської думки, минулого тижня заявила, що розглядає можливість скасування безстрокового дозволу на проживання та заміну його п'ятирічною робочою візою з можливістю поновлення. У відповідь Стармер звинуватив Reform UK у плануванні "расистської політики" масових депортацій, яка “розірве цю країну на шматки".

Переформатування ЄС у потужну військову силу

Саміт ЄС, який відбудеться на початку жовтня у Копенгагені, буде присвячений посиленню обороноздатності союзу. "Провокації Володимира Путіна та напіввідстороненість Дональда Трампа змушують Європейський Союз радикально трансформуватися", пише видання Politico.  

"Військові загрози, що оточують зібрання в Копенгагені, навряд чи могли б бути більш зловісними. Російські винищувачі не лише влетіли в повітряний простір НАТО, що спонукало Трампа та керівників ЄС публічно підтримати ідею їх збиття, але й той самий аеропорт у столиці Данії, куди прилетять десятки лідерів та чиновників, минулого тижня зазнав серйозних збоїв через таємничі дрони, які Данія назвала  "гібридною атакою", – йдеться у статті. 

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, фото: gettyimages

За даними видання, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (колишня міністрка оборони Німеччини) наполягала на безпрецедентному обговоренні на саміті військового потенціалу ЄС, яке виходить далеко за межі традиційної зосередженості блоку на торгівлі, антимонопольному законодавстві та економіці. До речі, саме вона, на думку Politico є чи не єдиним європейським лідером, який напряму комунікує з Дональдом Трампом.

Зокрема, ймовірно на саміті обговорюватимуть створення  "стіни з дронів" – системи, яка виявлятиме, відстежуватиме та збиватиме дрони, а також проєкти, що забезпечують швидку протидію літакам, що вдиратися в європейське небо.

"Завдання європейських лідерів у Копенгагені полягає в тому, щоб знайти баланс стримування російського керівництва, яке дедалі більше ризикує, що дозволить ефективно керувати такими інцидентами, щоб вони не переросли в кризу або потенційно в конфлікт, – сказав Рафаель Лосс, науковий співробітник з питань оборонної політики аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин.

"Це дуже складно, коли президент США, найбільший союзник в альянсі НАТО, каже: "Не соромтеся збивати [російські літаки], але чи підтримаю я вас, я не знаю", – додав він. 

Утім, попри те, що практично всі країни ЄС підтримують гасла про посилення обороноздатності союзу, така трансформація  коштує грошей.  І дійти згоди, скільки і на що витрачати, столицям значно важче. При цьому військові лідери наполягають, що Європа вже має справу з війною низької інтенсивності з Росією.

"Хоча навіть дружні до Кремля країни, такі як Угорщина та Словаччина, вітають додаткові кошти на зброю, навчання та обладнання як стимул для своєї економіки, інші, як-от Іспанія, применшують ризик війни, намагаючись захистити свої й без того перевантажені бюджети. Нідерланди, Швеція та Німеччина постійно стурбовані додатковими запозиченнями для оплати військового переозброєння та допомоги Україні. Але ніщо так не зосереджує увагу, як загроза вторгнення. Дипломати сказали, що сподіваються, що зростаючі загрози допоможуть їм прийняти рішення, які раніше вони б неохоче приймали", – йдеться у статті.

Теги:
Новини
Світ
Війна з Росією
ЄС
політика
Володимир Путін
мігранти
Велика Британiя
саміт ЄС
Читайте також:
На фото: Вова зі Львова
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.18
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
29 вересня
12:21
Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ
12:13
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Поводження росіян з окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки, - Андрющенко
12:02
OPINION
Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
11:55
Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу
11:29
Ексклюзив
Ірина Фріз
Ми бачимо неодносторонню динаміку, не лише виїжджають, - нардепка Фріз про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років
11:26
PR
освіта
Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів
11:16
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 29 вересня
10:53
Українські воїни FPV-дроном знищили російський Мі-28
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:00
OPINION
Молдова – гарна школа для всіх країн Європи
09:53
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%)
09:50
Ексклюзив
Найбільше атак з повітря, БПЛА залітають на 10-20 км, - у 28-ій ОМБр розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
09:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих
09:30
Ексклюзив
Пьотр Кашувара
Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара
09:23
Ексклюзив
Атако дронів на Кремль
Люди чекають ударів по Червоній площі, але для нас головне не піти шляхом Ізраїлю, - інвестбанкір Фурса
08:50
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
08:20
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найважче на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО
08:00
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі
07:52
ЗСУ, зброя
За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
07:37
Дональд Трамп
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
07:33
Огляд
Військова Європа
Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
06:17
Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі
05:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухались дрони
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:50
евакуація воїна
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
23:08
Палаюча церква у Гранд-Бланці (Мічіган, США)
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV