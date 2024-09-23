Україні терміново потрібні ракети великої дальності до настання холодів та як фейкові британські ЗМІ поширюють фейки. Акценти світових ЗМІ 23 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 23 вересня.

Україні потрібні ракети великої дальності перед настанням зими

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У The Wasington Post пишуть, що партнери України

зважують, чи дозволити Україні використовувати надані Заходом ракети великої дальності для ударів по військових цілях у глибині російської території. Україна просить дозволу на використання британських ракет повітряного базування Storm Shadow, які мають дальність близько 155 миль і придатні для використання проти нерухомих цілей високого значення.

Після того, як українські війська розпочали сміливе вторгнення в Курську область Росії, захопивши сотні квадратних миль російської території, намагаючись відкрити новий фронт і змінити динаміку бойових дій, Кремль відповів серією часто невибіркових атак на цивільні цілі в Україні. Постраждали школи, житлові будинки, притулки та будинок з літніми людьми.

Зупинити атаки Росії на енергопостачання в ці кілька тижнів, що залишилися до настання холодів, необхідно терміново, і ракети великої дальності можуть допомогти.

Цього тижня Україна використала власні безпілотники, щоб завдати масового удару, який знищив склад зброї в Торопці, приблизно за 300 миль усередині Росії.

Американські журналісти зазначають, що українці могли влаштувати цей удар із трьома пов’язаними цілями:

знищити смертоносний арсенал, який був би спрямований на українські міста;

продемонструвати, що в радіусі дії є життєво важливі цілі, які необхідно вразити;

показати нерішучим західним прихильникам, включаючи Байдена, що удари всередині російської території не обов’язково спровокують ескалацію з Кремлем.

"З більш точними, більш смертоносними західними ракетами можна було б вразити набагато більше російських складів зброї, аеродромів і військових баз. (Інститут війни перелічує 245 потенційних цілей.) Можливо, це може змусити Путіна відвести свій смертоносний тайник далі від кордонів України", - наголосили у виданні.

Росія "повністю готова" до арктичної війни з НАТО

"Ми бачимо, як НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному та оборонно-технологічному плані", – сказав у коментарях до документального серіалу Сергій Лавров, зазначили у POLITICO.

Арктика є найпівнічнішою точкою на Землі і включає території, що належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі, крім Росії, є членами НАТО.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а Швеція наслідувала її приклад у березні цього року, ставши 31 і 32 членами Альянсу відповідно.