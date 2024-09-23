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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Україні терміново потрібні ракети великої дальності до настання холодів та як фейкові британські ЗМІ поширюють фейки. Акценти світових ЗМІ 23 вересня

Ірина Запотічна
23 вересня, 2024 понедiлок
10:37
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як Україна показує на що здатна, якби мала більш потужну зброю та пропаганда росіян, що маскується під іноземні ЗМІ, аби поширювати фейки

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 23 вересня.

Україні потрібні ракети великої дальності перед настанням зими

Війна з РосієюФото: Ілюстративне фото

У The Wasington Post пишуть, що партнери України зважують, чи дозволити Україні використовувати надані Заходом ракети великої дальності для ударів по військових цілях у глибині російської території. Україна просить дозволу на використання британських ракет повітряного базування Storm Shadow, які мають дальність близько 155 миль і придатні для використання проти нерухомих цілей високого значення. 

Після того, як українські війська розпочали сміливе вторгнення в Курську область Росії, захопивши сотні квадратних миль російської території, намагаючись відкрити новий фронт і змінити динаміку бойових дій, Кремль відповів серією часто невибіркових атак на цивільні цілі в Україні. Постраждали школи, житлові будинки, притулки та будинок з літніми людьми.

Зупинити атаки Росії на енергопостачання в ці кілька тижнів, що залишилися до настання холодів, необхідно терміново, і ракети великої дальності можуть допомогти.

Цього тижня Україна використала власні безпілотники, щоб завдати  масового удару, який знищив склад зброї в Торопці, приблизно за 300 миль усередині Росії.

Американські журналісти зазначають, що українці могли влаштувати цей удар із трьома пов’язаними цілями:

  • знищити смертоносний арсенал, який був би спрямований на українські міста;
  • продемонструвати, що в радіусі дії є життєво важливі цілі, які необхідно вразити;
  • показати нерішучим західним прихильникам, включаючи Байдена, що удари всередині російської території не обов’язково спровокують ескалацію з Кремлем.

"З більш точними, більш смертоносними західними ракетами можна було б вразити набагато більше російських складів зброї, аеродромів і військових баз. (Інститут війни перелічує 245 потенційних цілей.) Можливо, це може змусити Путіна відвести свій смертоносний тайник далі від кордонів України", - наголосили у виданні.

Росія "повністю готова" до арктичної війни з НАТО 

"Ми бачимо, як НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному та оборонно-технологічному плані", – сказав у коментарях до документального серіалу Сергій Лавров, зазначили у POLITICO.

Арктика є найпівнічнішою точкою на Землі і включає території, що належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі, крім Росії, є членами НАТО.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а Швеція наслідувала її приклад у березні цього року, ставши 31 і 32 членами Альянсу відповідно.

Один з високопоставлених московських дипломатів минулого року  заявив, що Фінляндія "першою постраждає", якщо почнеться війна між НАТО та Росією. У лютому Росія також призупинила щорічні виплати Арктичній раді, міжурядовому форуму арктичних країн, після того, як інші члени бойкотували участь Москви після її вторгнення в Україну, хоча певна співпраця з того часу відновилася.

Таким чином, коментарі Лаврова знаменують останній раунд брязкання зброєю з боку Кремля, який протягом останніх років неодноразово погрожував розв'язати ядерну війну проти НАТО та його союзників, пишуть у медіа.

Зареєстровані новинні сайти Великобританії змушують розкрити інформацію про власників через підозру в російській пропаганді

На фото людина, що працює за комп'ютером

Фото: Freepic

У The Guardian зазначили, що ймовірна російська пропагандистська операція викликала заклики парламентарів змінити закон, щоб змусити новинні вебсайти, зареєстровані у Великій Британії, розкрити свою власність, як це відбувається в ЄС.

Сайти londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk – англійською мовою та зареєстровані у Великій Британії, але їхню продукцію було поширено в Україні, де ЗМІ Великої Британії мають репутацію надійних.

На використання цих сайтів звернула увагу американська компанія Sarn, яка працює в Україні у сфері енергетики та військової техніки. Вона заявила, що статті на цих двох сайтах неправдиво звинувачували її в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданні коштів.

Контент на сайтах, схоже, створений штучним інтелектом, тоді як аналіз лінгвіста, залученого компанією Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовною людиною.

Ім’я справжнього британського журналіста з’явилося як авторство в історіях, але він сказав у письмовій заяві, що нічого не знав про історію, яку він мав написати для londoninsider.co.uk.

Ліберал-демократ лорд Воллес із Солтера, сказав, що надзвичайно занепокоєний тим фактом, що російська пропагандистська машина використовує репутацію Лондона як медіа та фінансового центру, щоб завдати шкоди західним компаніям, які працюють в Україні.

Він додав, що прозорість власності, яка дозволить громадськості знати, хто контролює ЗМІ, є більш важливою, ніж будь-коли раніше, і всі ЗМІ, незалежно від їх розміру, повинні публікувати інформацію про своїх власників у національній базі даних.

Компанія, яка прагне протистояти дезінформації шляхом вивчення та оцінки новинних вебсайтів NewsGuard, виявила, що неправдиві наративи про Україну та її союзників поширювалися в Інтернеті ще до вторгнення в лютому 2022 року.

Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих наративів, пов’язаних з російсько-українською війною, і виявила 627 сайтів, які поширюють ці міфи. Неправдиві наративи варіювалися від пропагандистських тверджень про те, що повідомлення про масові вбивства російськими військами в таких місцях, як Буча, були інсценованими, до тверджень про те, що нацистська ідеологія керує політичним керівництвом України.

Теги:
Статті
Світ
Володимир Путін
Арктика
фейк
НАТО
Велика Британiя
Енергетика
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