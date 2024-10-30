Зеленський хоче зробити винним Захід, перш ніж вести переговори, а КНДР виділила РФ елітний підрозділ. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 жовтня.

Зеленський шукає план "Б" після провалу "плану перемоги" та стрімких утрат територій на сході

У The New York Times відзначили про тихий провал так званого плану перемоги президента Володимира Зеленського. За їхніми словами, маючи обмежені можливості, Зеленський тепер шукає новий шлях для руху України вперед. "Приглушена відповідь на "план перемоги" України та круті виклики на полі бою змушують Київ шукати план "Б"", - констатують у виданні.

Американські журналісти нагадують, що протягом тижнів президент України спонукав західних лідерів підтримати його так званий план перемоги, який, як він стверджує, покладе край війні країни з Росією наступного року. "Але Зеленський отримав лише теплу риторичну підтримку", - пишуть у виданні.

Жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами великої дальності військові цілі в глибині Росії. Також жодна велика держава публічно не схвалила запрошення України до НАТО, поки вирує війна.

"За цими мірками лобістське турне Зеленського Сполученими Штатами та Європою за останні шість тижнів можна вважати провалом. Але справжня аудиторія цього плану може бути вдома, вважають деякі військові аналітики та дипломати. Зеленський може використати свою жорстку пропозицію, включаючи нещодавнє звернення до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг, аби підготувати їх до того, що Україні, можливо, доведеться укласти угоду, і дати українцям зручного цапа-відбувайла – це Захід", - вважають у The New York Times.

Американські журналісти кажуть, що, зважаючи на зменшення підтримки Заходу, втрати на східному фронті та в Курській області Росії, а також наближення виборів у США, які можуть означати кардинально іншу політику щодо України, у Зеленського може бути кілька інших варіантів.

"Йому доводиться особисто зі всіма зустрічатися, щоб просунути план, начебто виробити позицію, а потім сказати вдома, що він все спробував, вичерпав можливості", - каже Майкл Джон Вільямс, професор міжнародних відносин Сіракузького університету й колишній радник Організації Північноатлантичного договору.

Також у The New York Times пишуть, що Зеленський робить усе можливе, щоб США та інші союзники взяли на себе зобов’язання щодо того, що, на думку України, їй потрібно, щоб він міг вести переговори з позиції сили.

Український президент використовує прибуття північнокорейських військ, які воюватимуть разом із росіянами в Курську, щоб спробувати створити певний імпульс для свого плану.

Офіційні особи США в приватному порядку висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги. Вони говорили на умовах анонімності з The New York Times, зокрема, що Україна не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності. Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.

"Серед українців звинувачувати Захід у невдачах — це було рідкістю у перший рік війни. Та останнім часом така риторика набирає популярності після затримок у військовій допомозі та відчутті, що союзники України надають рівно стільки зброї, щоб Україна не програла, але не дають достатньо, щоб виграла. Тому серед українців є думка, що Захід хоче послабити Росію ціною життів українських солдатів", - відзначають у The New York Times.

У CNN написали, що, за словами міноборони РФ, їхні війська зайняли одне з ключових міст української оборони – Селидове, що на південний схід від Покровська у Донецькій області.

"Селидове було важливим плацдармом для оборони України та ключовим плацдармом для запобігання просуванню Росії на Покровськ", - кажуть у виданні.

У BBС написали, що Україна планує призвати ще 160 000 чоловіків до війська, оскільки Росія завойовує позиції на сході. Призов триватиме протягом наступних трьох місяців.

Кім Чен Ин вислав на війну з Україною своїх спецпризначенців

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР, Фото: ілюстративна світлина з відкритих джерел

У The Washington Post написали, що елітні війська Північної Кореї перебувають у Росії, щоб воювати з Україною.

"Спецназ Північної Кореї, направлений до Росії, є найкраще підготовленим у державі, але, за словами експертів, вони зіткнуться з труднощами, пов’язаними з сучасними військовими технологіями", - пишуть у виданні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, направив деяких зі своїх найкращих солдатів на допомогу Володимиру Путіну у військових діях, включаючи елітний підрозділ "Штормовий корпус", який тривалий час тренувався для проникнення на південь, за словами представників південнокорейської розвідки.

Представники США та НАТО попередили, що введення північнокорейських військ може бути "небезпечним розширенням" війни в Україні та "дуже, дуже серйозною проблемою", яка може мати резонанс як у Європі, так і в Тихому океані. Розгортання північнокорейських військ є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою, оскільки вони об’єднують сили проти Заходу, відзначають у The Washington Post.

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