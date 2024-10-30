Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Зеленський хоче зробити винним Захід, перш ніж вести переговори, а КНДР виділила РФ елітний підрозділ. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
Огляд

Зеленський хоче зробити винним Захід, перш ніж вести переговори, а КНДР виділила РФ елітний підрозділ. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня

Юрій Мартинович
30 жовтня, 2024 середа
11:04
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – важка ситуація, в якій опинилася українська влада після майже трьох років повномасштабної війни, та яким чином Володимир Зеленський збирається змінювати це, а також нові дані про військових із КНДР, яких готують у Росії до війни з Україною

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 жовтня.

Зеленський шукає план "Б" після провалу "плану перемоги" та стрімких утрат територій на сході

Володимир Зеленський у Верховній Раді

У The New York Times відзначили про тихий провал так званого плану перемоги президента Володимира Зеленського. За їхніми словами, маючи обмежені можливості, Зеленський тепер шукає новий шлях для руху України вперед. "Приглушена відповідь на "план перемоги" України та круті виклики на полі бою змушують Київ шукати план "Б"", - констатують у виданні.

Американські журналісти нагадують, що протягом тижнів президент України спонукав західних лідерів підтримати його так званий план перемоги, який, як він стверджує, покладе край війні країни з Росією наступного року. "Але Зеленський отримав лише теплу риторичну підтримку", - пишуть у виданні. 

Жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами великої дальності військові цілі в глибині Росії. Також жодна велика держава публічно не схвалила запрошення України до НАТО, поки вирує війна.

"За цими мірками лобістське турне Зеленського Сполученими Штатами та Європою за останні шість тижнів можна вважати провалом. Але справжня аудиторія цього плану може бути вдома, вважають деякі військові аналітики та дипломати. Зеленський може використати свою жорстку пропозицію, включаючи нещодавнє звернення до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг, аби підготувати їх до того, що Україні, можливо, доведеться укласти угоду, і дати українцям зручного цапа-відбувайла – це Захід", - вважають у The New York Times.

Американські журналісти кажуть, що, зважаючи на зменшення підтримки Заходу, втрати на східному фронті та в Курській області Росії, а також наближення виборів у США, які можуть означати кардинально іншу політику щодо України, у Зеленського може бути кілька інших варіантів. 

"Йому доводиться особисто зі всіма зустрічатися, щоб просунути план, начебто виробити позицію, а потім сказати вдома, що він все спробував, вичерпав можливості", - каже Майкл Джон Вільямс, професор міжнародних відносин Сіракузького університету й колишній радник Організації Північноатлантичного договору. 

Також у The New York Times пишуть, що Зеленський робить усе можливе, щоб США та інші союзники взяли на себе зобов’язання щодо того, що, на думку України, їй потрібно, щоб він міг вести переговори з позиції сили. 

Український президент використовує прибуття північнокорейських військ, які воюватимуть разом із росіянами в Курську, щоб спробувати створити певний імпульс для свого плану.

Офіційні особи США в приватному порядку висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги. Вони говорили на умовах анонімності з The New York Times, зокрема, що Україна не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності. Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.

"Серед українців звинувачувати Захід у невдачах — це було рідкістю у перший рік війни. Та останнім часом така риторика набирає популярності після затримок у військовій допомозі та відчутті, що союзники України надають рівно стільки зброї, щоб Україна не програла, але не дають достатньо, щоб виграла. Тому серед українців є думка, що Захід хоче послабити Росію ціною життів українських солдатів", - відзначають у The New York Times.

У CNN написали, що, за словами міноборони РФ, їхні війська зайняли одне з ключових міст української оборони – Селидове, що на південний схід від Покровська у Донецькій області.

"Селидове було важливим плацдармом для оборони України та ключовим плацдармом для запобігання просуванню Росії на Покровськ", - кажуть у виданні. 

У BBС написали, що Україна планує призвати ще 160 000 чоловіків до війська, оскільки Росія завойовує позиції на сході. Призов триватиме протягом наступних трьох місяців. 

Кім Чен Ин вислав на війну з Україною своїх спецпризначенців

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР, Фото: ілюстративна світлина з відкритих джерел

 

У The Washington Post написали, що елітні війська Північної Кореї перебувають у Росії, щоб воювати з Україною. 

"Спецназ Північної Кореї, направлений до Росії, є найкраще підготовленим у державі, але, за словами експертів, вони зіткнуться з труднощами, пов’язаними з сучасними військовими технологіями", - пишуть у виданні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, направив деяких зі своїх найкращих солдатів на допомогу Володимиру Путіну у військових діях, включаючи елітний підрозділ "Штормовий корпус", який тривалий час тренувався для проникнення на південь, за словами представників південнокорейської розвідки.

Представники США та НАТО попередили, що введення північнокорейських військ може бути "небезпечним розширенням" війни в Україні та "дуже, дуже серйозною проблемою", яка може мати резонанс як у Європі, так і в Тихому океані. Розгортання північнокорейських військ є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою, оскільки вони об’єднують сили проти Заходу, відзначають у The Washington Post.

Читайте також: У КНДР заворушення через відправку солдат у Росію, а Грузія може забути про ЄС. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
КНДР
Володимир Зеленський
Захід
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
Китай
Автор Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої
путін і орбан
Автор Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
Незважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.55
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
12:33
Зірка "Закляття" Віра Фарміґа випустила пісню The Crying Room, присвятивши її українцям
12:33
Зеленський і представники країн-партнерів
"Усі країни підтримали План перемоги": Зеленський підсумував саміт Україна - Північна Європа
12:33
грузія
У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту
12:08
PR
кава, кофеїн
Кава в зернах від PapaKava
12:04
Верховна Рада
ВР підтримала законопроєкт щодо рівних умов участі громадських об’єднань в охороні культурної спадщини
12:03
Ексклюзив
"Відбувається просування ворога": генерал-лейтенант Романенко назвав ділянки фронту, де ситуація стає критичною
12:00
OPINION
Атракціон небаченої щедрості для своїх
11:45
Ексклюзив
захід присвячений Стусу
В Україні видадуть повну збірку напрацювань Василя Стуса у 15 томах
11:43
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Карта бойових дій за період 23-30 жовтня: чорний тиждень для ЗСУ, росіяни стрімко пробивають нашу оборону на Донеччині
11:41
холодна осінь
Туман, місцями дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 жовтня
11:41
як зараз виглядає Вовчанськ
Прикордонники показали, що залишилося від зруйнованого Росією Вовчанська на Харківщині
11:32
Роберт Фіцо
"Мій особистий обов'язок": Фіцо заявив про намір приїхати в Москву на парад 9 травня
11:08
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Звільнення за станом здоров'я та відпустка після полону: в Армії+ додали 5 нових електронних рапортів
11:05
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фронт тріщить, але не сиплеться, - Згурець
11:01
На фото: 50 Cent
Пропонували $3 млн: 50 Cent заявив, що відмовився з'явитися на мітингу Трампа, та назвав причину
11:00
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила реформу Рахункової палати
10:51
повінь в Іспанії
Іспанію накрила масштабна повінь: загинули понад 50 людей
10:36
Наводили ворожі КАБи на українських військових: СБУ затримала чотирьох підозрюваних
10:32
Рамзан Кадиров
Кадиров: РФ утримує до 10 полонених українців на кожному стратегічному об'єкті
10:14
У Нью-Йорку відкрили виставку "Порожні ліжка", присвячену викраденим Росією українським дітям
10:12
окупанти
У Кремлі пропонують засекретити діяльність окупаційної "влади", що дасть змогу приховати злочини, - голова Луганської ОВА
10:10
Ексклюзив
окупанти
Відбувається велике перекидання штурмових підрозділів РФ через Бердянський напрямок до лінії фронту, - Андрющенко
10:06
Прапор США
У штатах Орегон і Вашингтон підпалили урни для голосування: знищені сотні бюлетенів
10:02
OPINION
Трамп кличе Маска у свою адміністрацію
10:01
НАТО передало 65 швидких на потреби українських військових
09:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:34
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
У лікарні помер житель Кривого Рогу, поранений унаслідок атаки РФ 28 жовтня
09:31
Донецька область
На Донеччині 29 жовтня через атаки РФ загинув мирний житель, десятьох людей поранено
09:12
Оновлено
Торецьк, Донеччина, війна
За добу 29 жовтня на фронті було 175 боєзіткнень: найбільше атак - на Курахівському й Покровському напрямках
09:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 16-23 жовтня
Росіяни намагаються витіснити наших хлопців із позицій, - начальник Куп'янської МВА
08:55
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ обстріляла Херсон і передмістя: в Антонівці поранена жінка, пошкоджено транспортне підприємство
08:52
Продовження серії, визнаної найкращою у світі: Укрпошта випустила нові голографічні марки "Комахи України"
08:50
Харківщина
Російські війська вночі обстрілювали Харківщину. Поранено 4 людей, серед них дитина
08:33
Верф BAE Systems Plc у Барроу-Ін-Фернесс, Великобританія
У Британії сталася пожежа на заводі атомних підводних човнів: є постраждалі
08:28
Трамвай, що зійшов з рейок, в’їхав у будівлю в центрі Осло, Норвегія, 29 жовтня 2024 р
У центрі Осло трамвай злетів із рейок і в’їхав у магазин: постраждали 4 людини
08:21
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Бої точаться дуже близько: начальник Часовоярської МВА про ситуацію в місті
08:12
Китайські астронавти випробують в умовах космосу цеглу, виготовлену з імітованого місячного ґрунту
08:04
OPINION
Доля путінської війни проти України вирішуватиметься на саміті G20
07:46
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових
07:43
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 30 жовтня: в Києві уламки впали на багатоповерхівку, 9 постраждалих, серед них - дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV