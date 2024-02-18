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Республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму після смерті Навального

18 лютого, 2024 неділя
20:20
Світ Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального

Про це повідомляє Politico.

"Навальний був одним з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Коли він повернувся до Росії, він повинен був знати, що його вб'є Путін, і він був убитий Путіним", - заявив Грем.

Після телефонної розмови з двома сенаторами-демократами, він закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Зробімо Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством. Змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального", - наголосив сенатор.

Наразі США визнали державними спонсорами тероризму чотири країни : Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію. За цим визнанням слідує ціла низка санкцій, включно з обмеженнями на іноземну допомогу і забороною на експорт і продаж оборонної продукції.

Грем заявив, що закон про включення Росії до цього списку може бути прийнятий вже цього тижня.

"Президент Байден сказав Путіну: якщо щось станеться з Навальним, ви заплатите за це. Президент Байден, я згоден з вами, ціна, яку вони повинні заплатити, - це зробити Росію державним спонсором тероризму", - підкреслив Грем.

  • У неділю, 18 лютого, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну.
Теги:
Росія
тероризм
Олексій Навальний
США
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