Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні, - Politico

Про це повідомляє Politico.

"Правильна відповідь - відправити зараз усе, що у нас є, навіть цей Taurus", - заявила депутатка.

Зелені, FDP і опозиційні християнські демократи виступають за передачу ракет Taurus з радіусом дії близько 500 кілометрів і потужною боєголовкою, здатною знищувати укріплені цілі або ключові об'єкти інфраструктури, такі як мости.

У виданні зазначили, що саме ця здатність змушує Німеччину зволікати з поставкою, оскільки Берлін побоюється реакції Росії, якщо Україна завдасть удару по ключових об'єктах, таких як міст через Керченську протоку, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

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Під час Мюнхенської конференції з безпеки, коли Шольца запитали про його рішення відмовитися від відправки ракет, він просто відповів, що питання було "дивним".

"Мені важко пояснити, чому канцлер не сказав: "Давайте, зробімо це", - зазначила Штрак-Ціммерманн. - Два дні тому - смерть Навального саме в той момент, коли ми зібралися на цій конференції - це знак, і ми повинні реагувати".

Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, підкреслив, що Taurus стане потужним доповненням до українського арсеналу в той час, коли країна перебуває під зростаючим тиском російських атак.

Українська сторона заявила, що забезпечення поставок Taurus є життєво важливою вимогою для Києва.

"Є лише один спосіб знищити Росію - завдати удару вглиб окупованої Росією території", - зазначив український високопосадовець на умовах анонімності.