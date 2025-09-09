Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо

Тетяна Яворська
9 вересня, 2025 вiвторок
16:43
Світ протести в Непалі

У Непалі тривають суспільні протести, поштовхом для яких стало закриття соціальних мереж кількома днями раніше. Учасники протестів вийшли на вулиці столиці Катманду, щоб виявити незгоду з таким рішенням уряду

Зміст

Зміст

  1. Що передувало масовим протестам
  2. Хто може бути причетним до заворушень у Катманду
  3. Що кажуть організатори протестів
  4. Загиблі та постраждалі у протестах

Молоді люди, яких ще називають покоління Z (народжених приблизно між 1995 і 2010 роками), окрім закриття соцмереж, обурені корупцією в країні. Під час протестів уже загинули понад два десятки людей.

У огляді Еспресо читайте про причини і наслідки таких протестів, що кажуть самі мітингувальники та урядовці.

Що передувало масовим протестам

Заворушення у Непалі пов'язані з соцмережами раніше вже були у 2023 році. Тоді влада Непалу забороняла TikTok. Мотивувала таке рішення "порушенням соціальної гармонії, доброї волі та поширення непристойних матеріалів". Торік таку заборону зняли, бо керівники TikTok пообіцяли дотримуватися місцевих законів, включаючи заборону порнографічних сайтів.

Протести, які тривають зараз, стали переломним моментом у давніх настроях проти політиків, їхніх сімей та корупції. 

Гнів проти уряду викликало те, що багато хто вважає нестримною, багаторічною корупцією в Непалі. Минулого тижня він перекинувся на вулиці столиці – після того, як уряд заблокував платформи соціальних мереж, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube та X. Цей крок розкритикували правозахисні групи, трактуючи як наступ на свободу слова.

"Крім того, за кілька тижнів до заборони на платформі TikTok, увагу привернуло відео, де демонструвався розкішний спосіб життя дітей політиків, підкреслюючи нерівність між багатими та бідними в Непалі. Протестувальники критикували їх за те, що вони хизуються своїми розкішними речами в країні, де дохід на особу становить 1400 доларів на рік. За даними Світового банку, рівень безробіття серед молоді в Непалі минулого року становив 20%" – пише The Washington Post.

"Усі ці проблеми викликали невдоволення серед молоді Непалу. Вони не бачили іншого виходу, окрім як вийти на вулиці", – цитує видання редактора непальського незалежного веб-сайту новин Пратіка Прадхана.

 

протести в Непалі

фото: gettyimages

 

Хто може бути причетним до заворушень у Катманду

Дехто в Непалі припустив, що сприяти розпалюванню заворушень могли прихильники монархії, яка була скасована у 2008 році. Протести у березні з вимогою відновлення королівської влади призвели до щонайменше двох смертей. Але демонстрації, які відбуваються у зараз є набагато масштабнішими.

"Це можуть бути найжорстокіші соціальні та політичні заворушення в сучасному Непалі", — цитує професора Дживана Шарму, завідувача кафедри Південної Азії та міжнародного розвитку Единбурзького університету, який проводить дослідження в Непалі, видання The New York Times.

Професор Шарма наголосив, що заборона соціальних мереж викликала "сильний гнів" та "обмежила демократичний простір та свободу слова".

Цікаво, що під час протестів 2006-го, через які колишній король Непалу відмовився від багатьох авторитарних повноважень, загинуло менше людей. Два роки по тому парламент проголосував за скасування монархії. Однак The Washington Post пише, що з роками багато непальців розчарувалися в республіці, стверджуючи, що вона не змогла забезпечити політичну стабільність.

 

протести в Непалі

фото: gettyimages

 

Що кажуть організатори протестів

Учасники протестів, які вже відбуваються по всій країні, наголошують, що вони вийшли на вулиці не лише за заборону соцмереж. Молоде покоління розчароване через погані економічні можливості.

"Усі громадяни Непалу втомилися від корупції. Багато молодих людей виїжджає за межі країни. Тому ми хочемо захистити нашу молодь і покращити економіку країни", – сказав один із протестувальників агентству Reuters.

За даними Світового банку, рівень безробіття серед молоді віком 15-24 років у Непалі у 2024 році становив 20,8%, повідомляє CNN. Економіка Непалу значною мірою залежить від грошей, які непальці, що проживають за кордоном, надсилають додому. За даними Світового банку, понад третина (33,1%) ВВП Непалу формується з особистих грошових переказів, і ця цифра постійно зростає протягом останніх трьох десятиліть.

Попри те, що уряд скасував заборону на соцмережі, а прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі пішов у відставку, заворушення тривають. Демонстранти у своїх вимогах зайшли вже значно дальше і тепер вимагають сформувати цивільний уряд і провести вибори.

"Наша мінімальна позиція – сформувати цивільний уряд на чолі з загальноприйнятною особою та провести нові вибори. Завдяки цьому ми можемо створити Непал із безпечним майбутнім для себе. Тільки єдність усіх нас закладе основу для нових змін", – додається у листі.

 

протести в Непалі

фото: gettyimages

 

Загиблі та постраждалі у протестах

Серед мітингувальників, повідомляють про щонайменше 22 загиблих, ще сотні отримали поранення. Проти демонстрантів поліція застосовувати вогнепальну зброю, – повідомляє India Today. А за даними інформаційного агентства Reuters, правоохоронці застосували бойові набої, водомети та сльозогінний газ під час протестів.

Крім того, на фотографіях, які публікували у ЗМІ, видно, як протестувальники спалили поліцейське авто та меблі біля офісу Непальського конгресу, найбільшої політичної партії Непалу. У столиці закрили Міжнародний аеропорт.

 

протести в Непалі

фото: gettyimages

протести в Непалі

фото: gettyimages

За повідомленням місцевого ЗМІ, протестувальники напали на помешкання колишнього прем’єр-міністра Непалу. Загинула його дружина Радж'ялакшмі Чітракар. Протестувальники заманили її в пастку та підпалили будинок. Родичі розповідали, що жінку терміново доставили до лікарні у критичному стані, але вона померла.

Довідково

Непал – гімалайська країна з площею, вчетверо меншою, ніж в України, та населенням 30 мільйонів. На території Непалу розташовані вісім із десяти найвищих гір світу, включаючи найвищу точку на Землі гору Еверест. 

Країна ніколи не була колонізована, але служила буферною державою між Імперським Китаєм і Британською Індією. У 2008 році, після 239 років монархії, країна перейшла до республіканського правління. 

