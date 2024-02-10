Сирія звинуватила Ізраїль в атаці біля Дамаска
Міністерство оборони Сирії заявило вночі 10 лютого, що сирійська протиповітряна оборона відбила нібито атаку Ізраїлю в районі Дамаска
Про це пише міністерство.
"Близько 05:00 ранку ізраїльський ворог розпочав повітряну агресію з боку окупованих сирійських Голанських висот, націлившись на низку об'єктів у сільській місцевості Дамаска", - йдеться у повідомлення.
Зазначається, що засоби протиповітряної оборони відбили атаку та знищили деякі ракети. Проте внаслідок цих ударів є матеріальні збитки державі.
Зауважимо, що Ізраїль не коментував цю ситуацію.
- США схвалили плани серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі.
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