Сирія звинуватила Ізраїль в атаці біля Дамаска

Про це пише міністерство.

"Близько 05:00 ранку ізраїльський ворог розпочав повітряну агресію з боку окупованих сирійських Голанських висот, націлившись на низку об'єктів у сільській місцевості Дамаска", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони відбили атаку та знищили деякі ракети. Проте внаслідок цих ударів є матеріальні збитки державі.

Зауважимо, що Ізраїль не коментував цю ситуацію.