Спільні загрози та інвестиції в ОПК: відбулося перше засідання у форматі Північна група - Україна

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він поінформував, що в межах Північної групи - Україна співпрацюють 12 країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія та Польща.

"Мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами. Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко. Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою", - зазначив глава Міноборони.

Також Умєров акцентував: окремим пріоритетом є інвестиції в український ОПК, і все більше держав приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема в межах данської моделі (Швеція, Норвегія, Литва).

Очільник оборонного відомства додав, що партнери домовилися провести наступне засідання групи в Україні.

"Ці країни — лідери у підтримці України. Вони першими: надали основні бойові танки західного зразка; передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тилу ворога; забезпечили далекобійні системи ППО; підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості; передали винищувачі F-16", - підкреслив Умєров.