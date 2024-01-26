США допоможуть Україні перемогти. Це стратегічна мета, – помічник держсекретаря О'Браєн

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, передає "Голос Америки".

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", – сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цієї мети, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США та європейським зобов’язанням. Зокрема, О'Браєн сподівається на ухвалення рішення ЄС виділити допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з нею, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування", – зазначив посадовець.

Стосовно американської допомоги Києву він додав, що тут є "злети й падіння", але водночас є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу.

"Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз – час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед", – наголосив він.

На думку О'Браєна, Росія має намір продовжувати свою війну, "поки не побачить результатів американських виборів у листопаді". Тому він прогнозує напружені найближчі місяці.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні посадовець додав, що потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб, коштом внутрішніх ресурсів.

Помічник держсекретаря США з питань Європи також упевнений, що стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною та буде опиратися "на те, що було зроблено у 2023 році", зокрема на успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України.