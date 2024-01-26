Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США допоможуть Україні перемогти. Це стратегічна мета, – помічник держсекретаря О'Браєн

США допоможуть Україні перемогти. Це стратегічна мета, – помічник держсекретаря О'Браєн

26 січня, 2024 п'ятниця
00:35
Світ Джеймс О'Браєн

Україна до кінця року стане сильнішою та матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, передає "Голос Америки".

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", – сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цієї мети, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США та європейським зобов’язанням. Зокрема, О'Браєн сподівається на ухвалення рішення ЄС виділити допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з нею, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування", – зазначив посадовець.

Стосовно американської допомоги Києву він додав, що тут є "злети й падіння", але водночас є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. 

"Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз – час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед", – наголосив він.

На думку О'Браєна, Росія має намір продовжувати свою війну, "поки не побачить результатів американських виборів у листопаді". Тому він прогнозує напружені найближчі місяці.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні посадовець додав, що потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб, коштом внутрішніх ресурсів.

Помічник держсекретаря США з питань Європи також упевнений, що стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною та буде опиратися "на те, що було зроблено у 2023 році", зокрема на успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України.

  • Під час розмови у German Marshall Fund йшлося про співпрацю між США та Європою, війну Росії проти України, а також спільні відповіді на глобальні виклики (новітні технології, міграція, клімат). За участі Джеймса О'Браєна тут обговорили пріоритети на 2024 рік у контексті цілісної та вільної Європи.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Угорщина
25 січня, 2024 четвер
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
Аз воздам
Автор Роман Яворський
25 січня, 2024 четвер
Зброя помсти: що відомо про український дрон, який летить на 1000 км
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 січня
01:15
Марлон Гомес
"Шахтар" купив футболіста молодіжної збірної Бразилії, - інсайдер
00:59
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Падіння Іл-76: Лубінець розповів, що в так званому списку на обмін, поширеному РФ, є прізвища тих, кого вже обміняли
00:36
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" знищити "Свонсі" в Кубку Англії
00:03
потяг Варшава – Рава-Руська
УЗ планує за допомогою дронів охороняти інфраструктуру на залізниці
2024, четвер
25 січня
23:53
кібератака
В Україні зріс рівень кіберзагроз для сектора комунікацій: як захиститися
23:34
Румунія, прапор Румунії
Уряд Румунії ухвалив рішення про підтримку фермерів, які блокували кордон з Україною
23:29
Ексклюзив
FPV-дрони
Складати дрони вдома вже зголосилися понад 10 тис. охочих, – керівниця БФ Dignitas
23:28
санкції проти Росії
РФ у 2023 році імпортувала американські та європейські чипи на понад $1 млрд, - Bloomberg
23:18
суд гаага
Після рішення суду в Гаазі: ХАМАС оголосив нові умови припинення вогню у Газі
22:55
Оновлено
Роман Червінський
Справа Червінського: апеляційний суд залишив розвідника під вартою
22:50
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
Новий очільник ОБСЄ анонсував візит до Києва й пообіцяв розширити допомогу Україні
22:34
Болгарія
Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України
22:19
Ексклюзив
Кремль москва
Перенесення війни на територію РФ - основне завдання збройної боротьби, - полковник запасу ЗСУ Грабський
22:17
Шмигаль
Арткоаліція та конфіскація активів РФ: Шмигаль провів першу розмову з прем'єром Франції Атталем
22:15
Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону
21:41
Ексклюзив
Міністерство оборони України
Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції
21:13
Ердоган
Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції у НАТО
20:53
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Формула миру та безпекові гарантії: Зеленський поговорив з президенткою Словенії Мусар
20:46
яхта Royal Romance
Хорватський суд вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance
20:20
Ексклюзив
дрони ЗСУ
Вартість комплектуючих для дронів компенсують в одному з міст України
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що дивує в історії з падінням російського Іл-76? Колонка Сергія Згурця
20:08
Зеленський Орбан
Стефанішина розповіла про підготовку візиту Орбана в Україну
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Безнадійний Надєждін
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції
19:57
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони за добу відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:40
ЄС та Литва нададуть Україні €15,5 млн на шкільні бомбосховища
19:35
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря
19:32
Ексклюзив
ІЛ-76
Падіння ІЛ-76 є військовим злочином росіян за будь-яких результатів розслідування, - доктор юридичних наук Бабін
19:16
НМТ
Міносвіти затвердило дати та порядок проведення НМТ-2024
19:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:00
Аналітика
вибори в США
(НЕ)впасти дорогою до Білого дому. Боротьба республіканців та чи світить перемога Трампу
18:48
Реактивна система залпового вогню LRU
Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках "коаліції артилерії"
18:19
Ексклюзив
Андрій Юсов
Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76
18:09
Польща ППО ракетний удар Валерій Залужний допомога Україні
Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Указ про історичні українські землі: головне — не спрофанувати ідею
18:00
Німеччина уряд
Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни
17:53
метро Харків
З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту
17:47
Богдан Михайличенко
Футболіст збірної України покинув європейський чемпіонат заради УПЛ
17:42
Росія кримінал Війна з Росією пропаганда
Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії
17:39
біженці
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV