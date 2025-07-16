США та європейські союзники домовилися про дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди, - Axios

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Зазначено, що 14 липня держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії, під час якої урядовці домовилися встановити дедлайн для Ірану на кінець серпня.

Якщо ж жодної угоди до цього часу не підпишуть – країни планують запустити механізм "зворотного звʼязку" та автоматично відновити всі санкції Ради Безпеки ООН, які скасували в 2015 році.

Для активації механізму потрібно 30 днів, і європейці прагнуть завершити його до початку головування Росії в Радбезі ООН у жовтні.

Водночас Іран нині стверджує, що для відновлення санкцій немає юридичних підстав, також Тегеран у відповідь на обмеження погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Конфлікт Ірану й Ізраїля

У ніч проти 22 червня президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Згодом Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося.

Натомість 24 червня Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. У Тегерані заявили, що "у ворога не залишалося іншого вибору, окрім відступити".

Центральне розвідувальне управління США підтвердило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозних збитків внаслідок нещодавніх ударів. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану завдали масштабних і серйозних пошкоджень.

Вже 30 червня Іран звернувся до Ради Безпеки ООН з вимогою визнати Ізраїль та США винними в розв’язанні 12-денної війни, а також зобов’язати країни виплатити компенсації за завдані збитки.

3 липня Пентагон заявив, що Іран відклав ядерну програму на 2 роки через удари США та Ізраїлю.



