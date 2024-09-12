Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію після закінчення повноважень генсека НАТО, - Politico
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення повноважень 1 жовтня очолить Мюнхенську безпекову конференцію
Про це інформує Politico, посилаючись на власні джерела.
Вказано, що Столтенберг займе місце німецького дипломата Крістофа Гойсґена, який очолював Мюнхенську безпекову конференцію протягом останніх двох років. Його, за словами співрозмовника видання, призначать ближче до лютого 2025 року.
Водночас президент Ради фонду конференції Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.
"Голова конференції відіграє дуже важливу політичну роль, і його рішення щодо доповідачів і порядку денного є предметом пильної уваги", - пише видання.
- У штаб-квартирі НАТО 1 жовтня відбудеться церемонія, під час якої чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг передасть свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте.
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