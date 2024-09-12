Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію після закінчення повноважень генсека НАТО, - Politico

Про це інформує Politico, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що Столтенберг займе місце німецького дипломата Крістофа Гойсґена, який очолював Мюнхенську безпекову конференцію протягом останніх двох років. Його, за словами співрозмовника видання, призначать ближче до лютого 2025 року.

Водночас президент Ради фонду конференції Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.

"Голова конференції відіграє дуже важливу політичну роль, і його рішення щодо доповідачів і порядку денного є предметом пильної уваги", - пише видання.