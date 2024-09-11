Експремʼєр Нідерландів Рютте 1 жовтня стане новим генсеком НАТО
У штаб-квартирі НАТО у вівторок, 1 жовтня, відбудеться церемонія, під час якої чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг передасть свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте
Про це йдеться на сайті НАТО.
Відомо, що церемонія розпочнеться о 09:00 за місцевим часом. У її межах Столтенберг і Рютте разом покладуть вінки й квіти, після чого триватиме офіційна передача повноважень генсека Північноатлантичного альянсу. Потім Марк Рютте проведе першу пресконференцію в новому статусі.
Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року, а термін перебування його на цій посаді завершиться 1 жовтня.
Що відомо про політичну кар'єру Марка Рютте
Під час навчання у Лейденському університеті Марк Рютте брав участь у діяльності молодіжного крила "Народної партії за свободу і демократію", і відразу після закінчення навчання поринув у політичну діяльність, яку суміщав із викладацькою роботою.
У 2006 році його обрали новим лідером партії. А вже через рік він потрапив до парламенту Нідерландів.
У 2010 році королева Нідерландів Беатрікс призначила Марка Рютте прем’єр-міністром країни. У цьому кріслі він просидів рекордних 14 років, очолював чотири різні коаліційні уряди. 7 липня 2023 року його уряд подав у відставку. Тоді Марк Рютте оголосив, що не буде очолювати свою партію на дочасних виборах і що йде з політики.
Журналісти видання Foreign Policy написали з посиланням на джерела у Білому Домі, що коли в січні 2023-го Марк Рютте прибув із візитом до США, то під час зустрічі з президентом Джо Байденом він сказав: "Ви двічі просили мене стати генеральним секретарем НАТО, і я двічі вам відмовив. Якщо ви запитаєте мене втретє, я скажу "так"".
- 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
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