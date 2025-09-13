Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
Ексклюзив

Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс

Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
20:23
Світ замах на Трампа

Підтримка президента Трампа не завжди була популярною, але вона була правильною. Бог доручив мені підтримати людину, покликану очолити нашу націю

Зміст

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Я можу стверджувати з власного досвіду: коли я вперше приїхав в Україну, про неї майже не говорили на тому рівні, на якому говорять зараз. У політичній площині нічого не відбувалося публічно, щоб люди могли бачити. Але після мого повернення, після того, як я поділився своїм посланням зі світом, і люди побачили, що я є переконаним прихильником президента Трампа, ще з тих часів, коли він навіть не оголосив про своє балотування, – моя позиція стала зрозумілою. Я не з тих, хто просто приєднався пізніше. Я був поруч, тому що Бог покликав мене служити цій людині. Відтоді я вірно служу йому і нашій нації", - сказав він.

Бернс додав, що коли він повернувся до США, про Україну майже не лунало розмов.

"Доки я не почав поширювати своє послання по всьому світу: президенту, кожному лідеру в США, до якого мав прямий доступ. Я показував фотографії, свідчив про руйнування, розповідав про 20 000 викрадених дітей, про знищені церкви, про злочини Російської Федерації проти невинних людей – не військових, а мирних жителів. Я описував навмисні обстріли житлових кварталів, храмів, шкіл і лікарень, які Російська Федерація цілеспрямовано робила своїми мішенями. Це не випадковість. Це навмисні вбивства невинних, некомбатантів, і це є прямим порушенням Женевських конвенцій про ведення війни. Відтоді, як я почав відкрито говорити цю правду, підтримка України та українського народу помітно зросла – особливо серед республіканців", - наголосив пастор.

Політик зауважив, що дезінформація та фейкові новини нікуди не зникли, але він бореться з ними. 

"Люди, які мене знають, розуміють, чому президент називає мене своїм "пітбулем". Він говорить так тому, що я не вигадую і не прикрашаю. Я кажу правду. І байдуже, чи вона популярна – якщо це правда, я її озвучу. Таким був і залишається мій шлях. Навіть тоді, коли багато хто закликав мене відмовитися від підтримки Дональда Трампа, я залишався вірним йому. Підтримка президента Трампа не завжди була популярною, але вона була правильною. Бог доручив мені підтримати людину, покликану очолити нашу націю. Проти нього кидали всі можливі випробування. Його навіть двічі намагалися вбити. Але рука Божа захищала його і продовжує бути над його життям", - розповів Бернс.

Він додав, що знаючи президента і відчуваючи серцебиття нації, сьогодні Україна має сильнішу підтримку, ніж будь-коли. 

"Саме тому ви бачите реальні дії. Саме тому президент Трамп діє з ще більшою рішучістю. І саме тому він сприймає загрози з боку Росії як пряму небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Це не лише напад на Україну – це пряма атака проти нашої нації і нашого способу життя в Америці. Президент це добре розуміє. І я хочу, щоб український народ знав: дедалі більше людей у цій великій країні стоять на боці України. Ви не самотні. Тому мої слова – не порожній звук. Я заявляю з повним переконанням: якщо, не дай Боже, нам доведеться безпосередньо вдарити по Росії, використавши всю міць Збройних сил Сполучених Штатів, ми зробимо все, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні".- сказав політик.

Пастор додав, що Україна – це суверенна держава, на яку ніхто не має права дивитися зверхньо. 

"Український народ володіє величезною силою, багатими ресурсами і непохитною рішучістю. Під вашим сильним керівництвом Україна підніметься вище, ніж будь-коли. Так, ви молода держава, але водночас – рівна серед рівних. Ви суверенна нація. Саме тому ми боремося за Україну. Саме тому Європа об’єднується навколо України. Не тому, що ви маленька чи незначна держава, а тому, що ви — ключовий стратегічний партнер Європи, і ваш суверенітет має бути захищений", - підсумував він.

Теги:
Кримінал
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
США
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Тарифи на електроенергію
Автор Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Київ
+19.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:29
атака дронами, шахед, герань
Російські безпілотники залетіли до Польщі та Румунії: як там відреагували
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV