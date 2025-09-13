Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Я можу стверджувати з власного досвіду: коли я вперше приїхав в Україну, про неї майже не говорили на тому рівні, на якому говорять зараз. У політичній площині нічого не відбувалося публічно, щоб люди могли бачити. Але після мого повернення, після того, як я поділився своїм посланням зі світом, і люди побачили, що я є переконаним прихильником президента Трампа, ще з тих часів, коли він навіть не оголосив про своє балотування, – моя позиція стала зрозумілою. Я не з тих, хто просто приєднався пізніше. Я був поруч, тому що Бог покликав мене служити цій людині. Відтоді я вірно служу йому і нашій нації", - сказав він.

Бернс додав, що коли він повернувся до США, про Україну майже не лунало розмов.

"Доки я не почав поширювати своє послання по всьому світу: президенту, кожному лідеру в США, до якого мав прямий доступ. Я показував фотографії, свідчив про руйнування, розповідав про 20 000 викрадених дітей, про знищені церкви, про злочини Російської Федерації проти невинних людей – не військових, а мирних жителів. Я описував навмисні обстріли житлових кварталів, храмів, шкіл і лікарень, які Російська Федерація цілеспрямовано робила своїми мішенями. Це не випадковість. Це навмисні вбивства невинних, некомбатантів, і це є прямим порушенням Женевських конвенцій про ведення війни. Відтоді, як я почав відкрито говорити цю правду, підтримка України та українського народу помітно зросла – особливо серед республіканців", - наголосив пастор.

Політик зауважив, що дезінформація та фейкові новини нікуди не зникли, але він бореться з ними.

"Люди, які мене знають, розуміють, чому президент називає мене своїм "пітбулем". Він говорить так тому, що я не вигадую і не прикрашаю. Я кажу правду. І байдуже, чи вона популярна – якщо це правда, я її озвучу. Таким був і залишається мій шлях. Навіть тоді, коли багато хто закликав мене відмовитися від підтримки Дональда Трампа, я залишався вірним йому. Підтримка президента Трампа не завжди була популярною, але вона була правильною. Бог доручив мені підтримати людину, покликану очолити нашу націю. Проти нього кидали всі можливі випробування. Його навіть двічі намагалися вбити. Але рука Божа захищала його і продовжує бути над його життям", - розповів Бернс.

Він додав, що знаючи президента і відчуваючи серцебиття нації, сьогодні Україна має сильнішу підтримку, ніж будь-коли.

"Саме тому ви бачите реальні дії. Саме тому президент Трамп діє з ще більшою рішучістю. І саме тому він сприймає загрози з боку Росії як пряму небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Це не лише напад на Україну – це пряма атака проти нашої нації і нашого способу життя в Америці. Президент це добре розуміє. І я хочу, щоб український народ знав: дедалі більше людей у цій великій країні стоять на боці України. Ви не самотні. Тому мої слова – не порожній звук. Я заявляю з повним переконанням: якщо, не дай Боже, нам доведеться безпосередньо вдарити по Росії, використавши всю міць Збройних сил Сполучених Штатів, ми зробимо все, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні".- сказав політик.

Пастор додав, що Україна – це суверенна держава, на яку ніхто не має права дивитися зверхньо.

"Український народ володіє величезною силою, багатими ресурсами і непохитною рішучістю. Під вашим сильним керівництвом Україна підніметься вище, ніж будь-коли. Так, ви молода держава, але водночас – рівна серед рівних. Ви суверенна нація. Саме тому ми боремося за Україну. Саме тому Європа об’єднується навколо України. Не тому, що ви маленька чи незначна держава, а тому, що ви — ключовий стратегічний партнер Європи, і ваш суверенітет має бути захищений", - підсумував він.