ЦАХАЛ знищив півкілометровий тунель "Ісламського джихаду" в Газі
Сапери ЦАХАЛу підірвали тунель "Ісламського джихаду", розташований на околиці Дейр-аль-Бала в центральній частині сектора Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
За інформацією військових, довжина тунелю становила близько 500 метрів. Він був виявлений 82-м батальйоном 7-ї бронетанкової бригади, а потім зруйнований елітним інженерно-саперним підрозділом "Яхалом".
Згідно з повідомленням Армії оборони Ізраїлю, 7-ма бригада знищила десятки бойовиків і зруйнувала десятки об'єктів, що належали терористичним угрупуванням у східному районі Дейр-аль-Бала в ході операції, що триває досі.
Крім того, солдати 77-го батальйону виявили в цьому районі заряджену ракетну установку.
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Уночі, 21 серпня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по деяких складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа в Лівані.
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