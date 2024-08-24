ЦАХАЛ знищив півкілометровий тунель "Ісламського джихаду" в Газі

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією військових, довжина тунелю становила близько 500 метрів. Він був виявлений 82-м батальйоном 7-ї бронетанкової бригади, а потім зруйнований елітним інженерно-саперним підрозділом "Яхалом".

Згідно з повідомленням Армії оборони Ізраїлю, 7-ма бригада знищила десятки бойовиків і зруйнувала десятки об'єктів, що належали терористичним угрупуванням у східному районі Дейр-аль-Бала в ході операції, що триває досі.

Крім того, солдати 77-го батальйону виявили в цьому районі заряджену ракетну установку.