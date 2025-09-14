Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів
Міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир заявив про початок прийому заявок на створення суто вітчизняних моделей ядерних реакторів
Відповідне повідомлення з'явилося 14 вересня 2025 рокуна його офіціній сторінці у мережі Х.
"Ми робимо новий крок у розвитку технологій ядерної енергетики. Оприлюднивши "Заклик до розвитку вітчизняних ядерних реакторів", ми прагнемо: зміцнити нашу енергетичну безпеку, зменшити залежність від іноземних компаній, зробити внесок у досягнення нашої мети нульових викидів", - зазначив міністр.
Читайте також: В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
За його словами, створення турецьких реакторів для АЕС "зміцнить незалежність та силу" країни.
Заявки прийматимуться до кінця року.
Чи є у Туреччини власні АЕС
Наразі у турків немає жодної функціонуючої атомної електростанції.
Читайте також: Перші дві АЕС у Казахстані будуватимуть Росія та Китай
На південному узбережжі вже тривалий час споруджується АЕС "Аккую" й ще дві станції передбачаються на півночі - АЕС "Ігнеада" та АЕС "Синоп". АЕС "Аккую" займався "Росатом", однак через складні російсько-турецькі відносини будівництво тривалий час не велося.
Читайте також: МЗС Угорщини: США зняли санкції, пов’язані з розбудовою АЕС "Пакш" за участю Росії
Розвиток турецької атомної енергетики стримують й невеликі запаси власного урану.
- На початку вересня на Рівненську АЕС призначили нового керівника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе