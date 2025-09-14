Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів

Відповідне повідомлення з'явилося 14 вересня 2025 рокуна його офіціній сторінці у мережі Х.

"Ми робимо новий крок у розвитку технологій ядерної енергетики. Оприлюднивши "Заклик до розвитку вітчизняних ядерних реакторів", ми прагнемо: зміцнити нашу енергетичну безпеку, зменшити залежність від іноземних компаній, зробити внесок у досягнення нашої мети нульових викидів", - зазначив міністр.

За його словами, створення турецьких реакторів для АЕС "зміцнить незалежність та силу" країни.

Заявки прийматимуться до кінця року.

Чи є у Туреччини власні АЕС

Наразі у турків немає жодної функціонуючої атомної електростанції.

На південному узбережжі вже тривалий час споруджується АЕС "Аккую" й ще дві станції передбачаються на півночі - АЕС "Ігнеада" та АЕС "Синоп". АЕС "Аккую" займався "Росатом", однак через складні російсько-турецькі відносини будівництво тривалий час не велося.

Розвиток турецької атомної енергетики стримують й невеликі запаси власного урану.