Туск оголосив оновлений склад уряду Польщі
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск 23 липня оголосив новий склад уряду із 21 міністром
Про це повідомило RMF24.
Відтепер у польському уряді замість 26 міністрів - 21. Зокрема, глава МЗС Радослав Сікорський також обійматиме посаду віцепремʼєр-міністра. Владислав Косіняк-Камиш залишиться міністром оборони.
У четвер, 24 липня, відбудеться присяга нових членів кабміну, а в пʼятницю – перше засідання уряду в новому складі.
"Є такі моменти в історії кожної країни, що потрібно зрозуміти: після подій, які трясуть політичні сцени, треба твердо стояти на землі, стримувати емоції і знову з імпульсом і вірою у власні сили рухатися до роботи. Це часто супроводжується необхідними змінами, в тому числі кадровими", – заявив Туск.
Також він додав, що оновлення уряду – не рекламна процедура.
- 11 червня польський Сейм зібрався на засідання, де висловив вотум довіри уряду прем'єр-міністра Дональда Туска: 243 депутати підтримали кабмін.
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