Туск оголосив оновлений склад уряду Польщі

Про це повідомило RMF24.

Відтепер у польському уряді замість 26 міністрів - 21. Зокрема, глава МЗС Радослав Сікорський також обійматиме посаду віцепремʼєр-міністра. Владислав Косіняк-Камиш залишиться міністром оборони.

У четвер, 24 липня, відбудеться присяга нових членів кабміну, а в пʼятницю – перше засідання уряду в новому складі.

"Є такі моменти в історії кожної країни, що потрібно зрозуміти: після подій, які трясуть політичні сцени, треба твердо стояти на землі, стримувати емоції і знову з імпульсом і вірою у власні сили рухатися до роботи. Це часто супроводжується необхідними змінами, в тому числі кадровими", – заявив Туск.

Також він додав, що оновлення уряду – не рекламна процедура.