У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
Поліція Великої Британії заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою: за інформацією правоохоронців, діяльність повʼязана з Росією
Про це повідомило Reuters.
Чоловіків віком 44, 45 і 48 років заарештували в Лондоні. Нині поліція обшукує адреси за місцем затримання у західній та центральній частинах міста. Триває розслідування.
"Ми спостерігаємо все більше випадків, коли "довірених" вербують іноземні розвідувальні служби. І ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями щодо зриву цього виду діяльності", – розповів керівник управління антитерористичної поліції Лондона Домінік Мерфі.
Зазначено, що в 2023 році у Британії ухвалили закон про національну безпеку, який дозволяє прокурорам розширити можливості для притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у шпигунстві.
- Раніше суд у Великій Британії визнав винними шістьох громадян Болгарії в участі у російській шпигунській мережі. Їх засудили до ув'язнення.
