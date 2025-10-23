У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ

Про це повідомило Reuters.

Чоловіків віком 44, 45 і 48 років заарештували в Лондоні. Нині поліція обшукує адреси за місцем затримання у західній та центральній частинах міста. Триває розслідування.

"Ми спостерігаємо все більше випадків, коли "довірених" вербують іноземні розвідувальні служби. І ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями щодо зриву цього виду діяльності", – розповів керівник управління антитерористичної поліції Лондона Домінік Мерфі.

Зазначено, що в 2023 році у Британії ухвалили закон про національну безпеку, який дозволяє прокурорам розширити можливості для притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у шпигунстві.