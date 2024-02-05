У Британії українська біженка загинула під колесами автомобіля

Про це повідомляє BBC.

Поліція Південного Уельсу заявила, що жінка померла після того, як її збив Chevrolet Captiva, коли вона йшла по Ніт-роуд у Моррістоні приблизно о 18:20 за Гринвічем у середу, 31 січня.

40-річна Тетяна Мартинова, яка втекла з 13-річним сином від російського вторгнення з Харкова, приїхала до Суонсі в липні 2022 року.

Господарі, які надали сім'ї прихисток, називали жінку "відданою та старанною в ніжній турботі про (сина) Іллю".

Вони відгукуються про неї, як про "вражаючу жінку" і захоплюються тим, що вона розмовляла кількома мовами. За їхніми словами, вона була розумною і працьовитою.

Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".

"Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки і молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих", - розповіли люди, у яких жила Тетяна Мартинова зі сином.

Фото: скріншот