У Китаї студентку можуть відрахувати з університету через роман з українцем: у чому причина
Університет у місті Далянь на північному сході Китаю планує відрахувати студентку за позашлюбний зв’язок із колишнім українським гравцем у Counter-Strike. В адміністрації навчального закладу заявили, що інцидент завдав серйозної репутаційної шкоди вишу
Про це пише видання Global Times.
З чого все почалося?
У грудні 2024 року, напередодні гранд-фіналу кіберспортивного турніру Perfect World Shanghai Major 2024, колишній український професійний гравець Данило Т., який має дружину й дитину, оприлюднив у фанатському чаті фото й відео інтимного характеру з 21-річною студенткою на ім’я Лі. Ці матеріали швидко розійшлися в інтернеті, спричинивши скандал.
Реакція університету
В університеті заявили, що поведінка студентки "викликала сильний суспільний резонанс і негативно вплинула на імідж вишу".
Тепер заклад планує відрахувати дівчину згідно з правилами Міністерства освіти Китаю та внутрішніми дисциплінарними нормами.
Між 15 і 24 квітня 2025 року університет кілька разів намагався передати Лі офіційне повідомлення про відрахування – особисто, поштою та іншими способами. Щоб повністю дотриматися прав усіх сторін, заклад оприлюднив повідомлення публічно.
Якщо студентка має заперечення, вона повинна надати письмове або усне пояснення до 7 вересня.
Згідно з внутрішнім регламентом, студенти, які вступають у "неналежні стосунки з іноземцями" і таким чином "підривають національну гідність і репутацію університету", можуть отримати дисциплінарне стягнення – від догани до відрахування залежно від обставин.
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