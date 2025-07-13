У Китаї студентку можуть відрахувати з університету через роман з українцем: у чому причина

Про це пише видання Global Times.

З чого все почалося?

У грудні 2024 року, напередодні гранд-фіналу кіберспортивного турніру Perfect World Shanghai Major 2024, колишній український професійний гравець Данило Т., який має дружину й дитину, оприлюднив у фанатському чаті фото й відео інтимного характеру з 21-річною студенткою на ім’я Лі. Ці матеріали швидко розійшлися в інтернеті, спричинивши скандал.

Реакція університету

В університеті заявили, що поведінка студентки "викликала сильний суспільний резонанс і негативно вплинула на імідж вишу".

Тепер заклад планує відрахувати дівчину згідно з правилами Міністерства освіти Китаю та внутрішніми дисциплінарними нормами.

Між 15 і 24 квітня 2025 року університет кілька разів намагався передати Лі офіційне повідомлення про відрахування – особисто, поштою та іншими способами. Щоб повністю дотриматися прав усіх сторін, заклад оприлюднив повідомлення публічно.

Якщо студентка має заперечення, вона повинна надати письмове або усне пояснення до 7 вересня.

Згідно з внутрішнім регламентом, студенти, які вступають у "неналежні стосунки з іноземцями" і таким чином "підривають національну гідність і репутацію університету", можуть отримати дисциплінарне стягнення – від догани до відрахування залежно від обставин.