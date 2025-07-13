У Китаю зберігається важіль тиску на США, з боку Штатів такі засоби доволі обмежені, - експерт-міжнародник Єфремов

Таку думку висловив експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" Дмитро Єфремов в етері Еспресо.

"Сполученим Штатам з Китаєм не вдалося зіграти в ту гру, в яку вони грали з іншими країнами, меншими за розмірами їхніх економіки та економічного торговельного потенціалу. Китай по суті виявився рівним Сполученим Штатам суперником. Він зумів захистити свої національні інтереси. Загалом переговори тривають, вони були винесені в окремий трек. І як вони будуть завершені, поки ще незрозуміло. Але Китай продемонстрував свою резистентність. Свою готовність тримати удар і готовність до ескалації, тому зі Сполученим Штатам загалом довелося піти на, скажімо, певний діалог, а не тиснути в односторонньому порядку. Так, як Сполучені Штати роблять з багатьма іншими країнами, починаючи від Бразилії і от зараз ми маємо інформацію, що навіть щодо Європейського Союзу плануються також додаткові тарифи", - розповів він.

Дмитро Єфремов зауважив, що у Китаю є інструменти впливу на Сполучені Штати Америки, ці інструменти пов'язані перш за все з тим, що Китай зокрема є монополістом у міжнародній торгівлі рідкоземельними металами.

"У Китаю є інструменти, щоб впливати на Вашингтон і ці інструменти пов'язані в першу чергу з тим, що Китай є монополістом у міжнародній торгівлі рідкоземельними металами, а також деякими продуктами, які є напівфабрикатами для сучасної електроніки. Вони представляють собою магніти, деякі інші комплектуючі. Вони також активно впливають на виробництво мікросхем. І хоча Сполучені Штати пробують блокувати розвиток ось цієї програми, пов'язаної з мікросхемами, з чипами в Китаї, поки що результат доволі обмежений. І Китай докладає максимальних зусиль для того, щоб наздогнати Сполучені Штати. Отже, у Китаю більш-менш зберігається важіль тиску на Сполучені Штати, з боку Сполучених Штатів такі важелі, такі засоби тиску на Китай доволі обмежені. Є тарифи, але поки що Трамп сам стосовно Китаю, або, скажімо, на китайському треку продемонстрував певну непослідовність. І під впливом скоріш за все це американського правового лобі або торговельного лобі був змушений пом'якшити свою позицію і погодитися на більш-менш збалансовані і еквівалентні переговори. От зараз ми їх і спостерігаємо", - зазначив експерт-міжнародник.

Результати митної політики

Потік розпоряджень Трампа про нові мита, який триває відтоді, як він повернувся до Білого дому, почав приносити десятки мільярдів доларів на місяць доходу в бюджет Сполучених Штатів. За даними Мінфіну США, оприлюдненими в п’ятницю, надходження від мит перевищили 100 мільярдів доларів у федеральному бюджетному році, що триває до червня.