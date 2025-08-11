У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні
Колумбійський сенатор і потенційний кандидат у президенти Мігель Урібе помер у лікарні через два місяці після того, як на нього скоїли замах
Про це інформує BBC.
Урібе під час передвиборчого мітингу 7 червня в столиці Колумбії Боготі отримав три кульові поранення - два в голову й одне в ногу.
Лікарня, у якій він перебував, 9 серпня повідомила, що сенатор мав крововилив у центральну нервову систему, на нього чекала операція.
За кілька днів дружина політика підтвердила його смерть у соціальних мережах. Вона подякувала покійному чоловікові за "життя, сповнене кохання" і за те, що він був найкращим батьком для їхніх дітей.
Віцепрезидентка Колумбії Франсія Маркес закликала колумбійців об'єднатися і відкинути всі насильницькі дії.
"Демократія не будується кулями чи кров'ю; вона будується на повазі, діалозі та визнанні наших відмінностей, незалежно від політичної позиції", - наголосила вона.
Держсекретар США Марко Рубіо також відреагував на смерть Урібе. Він закликав притягнути винних до відповідальності.
- 8 червня у колумбійській столиці Богота скоїли замах на сенатора і потенційного кандидата в президенти Мігеля Урібе.
