У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні

Про це інформує BBC.

Урібе під час передвиборчого мітингу 7 червня в столиці Колумбії Боготі отримав три кульові поранення - два в голову й одне в ногу.

Лікарня, у якій він перебував, 9 серпня повідомила, що сенатор мав крововилив у центральну нервову систему, на нього чекала операція.

За кілька днів дружина політика підтвердила його смерть у соціальних мережах. Вона подякувала покійному чоловікові за "життя, сповнене кохання" і за те, що він був найкращим батьком для їхніх дітей.

Віцепрезидентка Колумбії Франсія Маркес закликала колумбійців об'єднатися і відкинути всі насильницькі дії.

"Демократія не будується кулями чи кров'ю; вона будується на повазі, діалозі та визнанні наших відмінностей, незалежно від політичної позиції", - наголосила вона.

Держсекретар США Марко Рубіо також відреагував на смерть Урібе. Він закликав притягнути винних до відповідальності.