У Лос-Анджелесі автомобіль в'їхав у натовп поблизу нічного клубу: кількість постраждалих зросла до 30

Про це пише BBC.

Інцидент стався близько 02:00 ночі за місцевим часом.

За даними пожежної служби Лос-Анджелеса (LAFD) та служб екстреної допомоги, щонайменше 20 людей отримали поранення, до п'яти людей перебувають у критичному стані, а до 10 - у важкому.

На фото та відео, поширених у мережі, видно сірий автомобіль, що зупинився на тротуарі поблизу одного з місцевих музичних клубів, розкидані уламки та значну кількість поліцейських і рятувальників.

За інформацією The Guardian, кількість людей, які отримали важкі поранення, - від 8 до 10. Інформація уточнюється.

"Наразі пожежна служба Лос-Анджелеса координує надання медичної допомоги та транспортування пацієнтів", — додала пожежна служба у своїй заяві.

Видання Bloomberg повідомило, що унаслідок цього інциденту четверо людей отримали критичні травми, а вісім перебувають у важкому стані.

На місце події прибуло більше десятка карет швидкої допомоги, пожежних машин та спеціалізованих рятувальних команд. Причини аварії наразі розслідуються.

Згодом видання Associated Press уточнило, що інцидент стався поблизу нічного клубу. Автомобіль Nissan Versa в'їхав у натовп, люди чекали на вхід до закладу. Кількість постраждалих зросла до 30.

За інформацією капітана Адама ван Герпена, офіцера з питань громадської інформації пожежної служби Лос-Анджелеса (LAFD), усі постраждалі були оперативно доставлені до місцевих лікарень та травматологічних центрів. Серед них щонайменше троє людей перебувають у критичному стані.

Герпен повідомив, що група людей, переважно жінок, стояла в черзі біля нічного клубу Vermont Hollywood. Автомобіль, окрім натовпу, також зіткнувся з фургоном, що продавав тако, та стійкою паркувальника. Крім того, медики виявили, що одна з жінок мала вогнепальне поранення: "Це розслідує поліція, - додав він. - Це буде велике розслідування за участю поліції Лос-Анджелеса".

???? A tragic incident unfolded earlier today in Los Angeles, where a vehicle plowed into a crowd on Santa Monica Boulevard near Vermont Avenue, leaving at least 20 people injured, including up to five in critical condition.



Emergency responders from the Los Angeles Fire… pic.twitter.com/PhrA9TbmDG — Alexander Joseph S Babao???????? (@Josef_Alexandr) July 19, 2025