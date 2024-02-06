У Молдові створять установи для інтеграції біженців з України

Про це повідомляє NewsMaker.

"Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, які входять до ініціативи "Мери за зростання" (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН ", - заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові. ️

Там наголосили, що пізніше конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), з початку війни Молдова прийняла понад 958 232 українців. Наразі в республіці перебувають 113 тис. громадян України.

З початку війни в Україні понад 200 українських підприємців, які набули статусу біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці. Завдяки цим компаніям до бюджету Молдови надійшло 1,8 млрд леїв.