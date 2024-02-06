У Молдові створять установи для інтеграції біженців з України
У меріях 14 населених пунктів Молдови почнуть працювати фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію українських біженців
Про це повідомляє NewsMaker.
"Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, які входять до ініціативи "Мери за зростання" (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН ", - заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові. ️
Там наголосили, що пізніше конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), з початку війни Молдова прийняла понад 958 232 українців. Наразі в республіці перебувають 113 тис. громадян України.
З початку війни в Україні понад 200 українських підприємців, які набули статусу біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці. Завдяки цим компаніям до бюджету Молдови надійшло 1,8 млрд леїв.
- Міністерство освіти, науки і спорту Литви запропонувало продовжити на рік термін, протягом якого українцям, які втекли від війни до Литви та влаштувалися тут працювати, треба буде вивчити литовську мову.
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