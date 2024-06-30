У МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану щодо "війни на знищення"

Про це він написав у соцмережі X.

Ізраїльський міністр дав зрозуміти, що Тель-Авів не зупинять погрози з боку Тегерана.

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", - наголосив Кац.

Він додав, що режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення.