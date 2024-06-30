У МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану щодо "війни на знищення"
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац 29 червня прокоментував попередження іранської сторони про те, що у разі військової операції ЦАХАЛ проти Хезболли у Лівані може розпочатися "війна на знищення"
Про це він написав у соцмережі X.
Ізраїльський міністр дав зрозуміти, що Тель-Авів не зупинять погрози з боку Тегерана.
"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", - наголосив Кац.
Він додав, що режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення.
- Напередодні представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення". Розглядається "повне залучення всіх фронтів опору".
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