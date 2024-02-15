У Німеччині понад 1300 іноземців намагались отримати допомогу під виглядом біженців з України

Про це повідомляє Digi24.

Румуни з'являлися в місцях, де німецька влада пропонувала допомогу українським біженцям. Вони казали, що виїхали з України та потребували допомоги. Їм давали житло, їжу та допомогу в будь-який час.

Але кілька волонтерів помітили, що багато хто з "українських біженців" не розмовляє українською мовою.

"Було розпочато розслідування, і з'ясувалося, що лише на південному заході Німеччини є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, але хотіли б ними бути. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні", – пише Digi24.

Чи застосовували проти "українських біженців" якісь санкції, не повідомляється.

За останніми даними Ради Європи, Німеччина – одна з країн, яка прийняла понад мільйон українців.