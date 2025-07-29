У Польщі викрили агента РФ з Колумбії. На сьогодні в країні затримано 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії
У Польщі затримали 27-річного колумбійця, причетного до підпалів, який діяв на замовлення російської розвідки. Загалом у країні на сьогодні затримали 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії
Про це повідомив у соцмережі X речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі встановили, що 27-річний колумбієць, який діяв на замовлення російської розвідки, відповідальний за два підпали, що сталися торік у травні у Варшаві й Радомі. В обох випадках було підпалено будівельні склади.
Колумбійцю висунули звинувачення у скоєнні терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення.
Розслідування веде відділення Агентства внутрішньої безпеки (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) у Радомі.
"Підозрюваний отримував від свого замовника детальні інструкції щодо мети нападу та способу його здійснення, в тому числі виготовлення запальної пляшки (так званого коктейлю Молотова), а також використання певного засобу транспорту", – цитує PAP повідомлення ABW.
У ABW повідомили, що виявлений "спосіб дій" відповідає аналогічним інцидентам, виявленим у багатьох країнах Центральної та Східної Європи.
"Підтверджено, що російські служби, використовуючи месенджер Telegram, систематично й у великих масштабах вербували осіб латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки вказаних їм місць, а потім підпалювали обрані об'єкти й документували руйнування. Фото й записи згодом використовували в російськомовних ЗМІ з дезінформаційно-пропагандистською метою", – пояснили в Агентстві внутрішньої безпеки.
Речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив на пресконференції у вівторок, що 27-річний чоловік прибув у рамках відкритих кордонів для Колумбії. Він приземлився в Мадриді, а потім дістався до Польщі. Чоловік попередньо пройшов інструктаж і підготовку в людини, пов'язаної з російською розвідкою і спецслужбами. Його навчили готувати коктейлі Молотова й документувати підпали.
Як повідомив у вівторок, 29 липня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, загалом на сьогодні в Польщі затримали 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії. Йдеться про організацію диверсій або нападів. Туск додав, що серед затриманих є громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі й Колумбії. Одну особу засуджено, інші затримані й чекають на суд.
- В Естонії засудили двох громадян Молдови за підпал ресторану Slava Ukraina на замовлення ГРУ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе