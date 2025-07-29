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Головна Світ У Польщі викрили агента РФ з Колумбії. На сьогодні в країні затримано 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії

У Польщі викрили агента РФ з Колумбії. На сьогодні в країні затримано 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії

Олена Будько
29 липня, 2025 вiвторок
16:30
Світ наручники

У Польщі затримали 27-річного колумбійця, причетного до підпалів, який діяв на замовлення російської розвідки. Загалом у країні на сьогодні затримали 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії

Зміст

Про це повідомив у соцмережі X речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі встановили, що 27-річний колумбієць, який діяв на замовлення російської розвідки, відповідальний за два підпали, що сталися торік у травні у Варшаві й Радомі. В обох випадках було підпалено будівельні склади. 

Колумбійцю висунули звинувачення у скоєнні терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення. 

Розслідування веде відділення Агентства внутрішньої безпеки (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) у Радомі. 

"Підозрюваний отримував від свого замовника детальні інструкції щодо мети нападу та способу його здійснення, в тому числі виготовлення запальної пляшки (так званого коктейлю Молотова), а також використання певного засобу транспорту", – цитує PAP повідомлення ABW.

У ABW повідомили, що виявлений "спосіб дій" відповідає аналогічним інцидентам, виявленим у багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

"Підтверджено, що російські служби, використовуючи месенджер Telegram, систематично й у великих масштабах вербували осіб латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки вказаних їм місць, а потім підпалювали обрані об'єкти й документували руйнування. Фото й записи згодом використовували в російськомовних ЗМІ з дезінформаційно-пропагандистською метою", – пояснили в Агентстві внутрішньої безпеки.

Речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив на пресконференції у вівторок, що 27-річний чоловік прибув у рамках відкритих кордонів для Колумбії. Він приземлився в Мадриді, а потім дістався до Польщі. Чоловік попередньо пройшов інструктаж і підготовку в людини, пов'язаної з російською розвідкою і спецслужбами. Його навчили готувати коктейлі Молотова й документувати підпали.

Як повідомив у вівторок, 29 липня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, загалом на сьогодні в Польщі затримали 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії. Йдеться про організацію диверсій або нападів. Туск додав, що серед затриманих є громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі й Колумбії. Одну особу засуджено, інші затримані й чекають на суд. 

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Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
Польща
Білорусь
Дональд Туск
Колумбія
ГРУ
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