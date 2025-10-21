У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
Упродовж останніх днів у Польщі затримали вісьмох людей за підозрою у підготовці актів диверсій
Про це повідомив польський премʼєр-міністр Дональд Туск.
За його словами, підозрюваних затримали в різних частинах країни.
"Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало останніми днями вісьмох осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці актів диверсії. Справа розвивається і тривають подальші оперативні заходи", – написав очільник уряду.
- Раніше Інститут вивчення війни попереджав, що Росія разом із Білоруссю можуть направити спецназ для диверсій проти критичної інфраструктури Польщі, аби потім у цьому звинуватити Україну.
