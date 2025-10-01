Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Служба зовнішньої розвідки Росії безпідставно заявила 30 вересня, що Україна готується здійснити атаку під фальшивим прапором на критичну польську інфраструктуру", – нагадали в ISW.

Також розвідка РФ заявляла, що ці війська видаватимуть себе за російських та білоруських співробітників спецназу, а Київ звинуватить в інциденті Москву та Мінськ.

"Кремль, ймовірно, наказав СЗР оприлюднити цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню російську та білоруську диверсійну операцію проти Польщі", – зазначено в матеріалі.

Там також наголосили: Москва часто використовує свою зовнішню розвідку для необґрунтованих звинувачень у межах дезінформаційних кампаній, спрямованих на ослаблення підтримки України.