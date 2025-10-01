РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
Росія разом із Білоруссю можуть направити спецназ для диверсій проти критичної інфраструктури Польщі, аби потім у цьому звинуватити Україну
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
"Служба зовнішньої розвідки Росії безпідставно заявила 30 вересня, що Україна готується здійснити атаку під фальшивим прапором на критичну польську інфраструктуру", – нагадали в ISW.
Також розвідка РФ заявляла, що ці війська видаватимуть себе за російських та білоруських співробітників спецназу, а Київ звинуватить в інциденті Москву та Мінськ.
"Кремль, ймовірно, наказав СЗР оприлюднити цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню російську та білоруську диверсійну операцію проти Польщі", – зазначено в матеріалі.
Там також наголосили: Москва часто використовує свою зовнішню розвідку для необґрунтованих звинувачень у межах дезінформаційних кампаній, спрямованих на ослаблення підтримки України.
"Росія також звинуватила Україну 26 вересня у проведенні нещодавніх нальотів безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, щоб спровокувати війну між НАТО та Росією, незважаючи на те, що польські та румунські чиновники приписали вторгнення Росії", – навів приклад Інститут.
Раніше стало відомо, що Росія проводить інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України, оскільки успіхи РФ на полі бою непропорційно малі та повільні порівняно з високими понесеними втратами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе