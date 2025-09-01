ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України

Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW).

Згідно з даними американських аналітиків, останнім часом Кремль активізував три ключові лінії, щоб впливати на прийняття рішень Заходом на користь Росії. Так, РФ звинувачує європейські держави у затягуванні війни в Україні; погрожує західним країнам застосувати ядерну зброю та просуває ідею неминучої перемоги Росії у війні в Україні.

Кремлівські чиновники, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави нібито прагнуть затягнути війну в Україні. У такий спосіб повертається давній російський наратив у західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів, вважають у ISW.

"Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ", - зазначають у ISW.

У дописах у соцмережах, зокрема X, Медведєв згадує американські атомні бомби, "щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі".

Аналітики стверджують, що ці меседжі спрямовані на підтримку нещодавно посилених зусиль міністерства оборони Росії щодо хибного зображення перемоги Росії в Україні як неминучої. Також міністерство оборони країни-агресорки намагалося використати велику кількість даних для заяв про російські досягнення, які ISW оцінює як завищені.

Російські мілітарі-блогери критикували міністерство оборони Росії за перебільшення його успіхів на полі бою. Вони схарактеризували цифри генерала російської армії Валерія Герасимова як "дуже велике перебільшення". ISW зібрав докази, які дозволяють оцінити, що російські війська отримали лише приблизно 2346 квадратних кілометрів української території та захопили 130 населених пунктів у період з 1 березня по 30 серпня.

"Кремль активізує ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими понесеними втратами", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що російські здобутки були значною мірою "поступовими та нестабільними протягом багатьох місяців, а темпи просування Росії неймовірно повільні за нормами сучасної механізованої війни".