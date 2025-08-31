ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російське керівництво використало підготовку до саміту президентів США та РФ на Алясці як час для накопичення запасів безпілотників і ракет. У цей період атаки на Україну були обмеженими, аби створити враження, що Москва виступає "відповідальним переговорником" у діалозі з американською адміністрацією.

"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати поповнені запаси ракет та безпілотників і завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні майбутньої зими", – зазначається у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що Москва намагається не лише виснажити українські ППО, а й зруйнувати здатність країни стабільно проходити опалювальний сезон.