ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
У найближчі тижні Росія може значно наростити інтенсивність повітряних атак по території України, роблячи особливий акцент на ударах по об’єктах енергетичної інфраструктури
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що російське керівництво використало підготовку до саміту президентів США та РФ на Алясці як час для накопичення запасів безпілотників і ракет. У цей період атаки на Україну були обмеженими, аби створити враження, що Москва виступає "відповідальним переговорником" у діалозі з американською адміністрацією.
"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати поповнені запаси ракет та безпілотників і завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні майбутньої зими", – зазначається у звіті ISW.
Аналітики наголошують, що Москва намагається не лише виснажити українські ППО, а й зруйнувати здатність країни стабільно проходити опалювальний сезон.
- Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники, а під ранок 30 серпня – застосувала для атаки ракети. Через ворожий комбінований удар у Запоріжжі загинула людина, повідомляється про понад 20 поранених. Є руйнування. Також зафіксовано влучання на Дніпровщині.
