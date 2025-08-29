Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 29 серпня
Оновлено

РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 29 серпня

Марія Науменко
29 серпня, 2025 п'ятниця
21:09
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 17:48 в ПС попередили про загроза застосування ворогом ударних дронів в Сумській області - Шосткинський та Конотопський райони.

О 18:53 загроза поширилась й на Дніпропетровську область - Синельниківський, Павлоградський та Лозовський райони.

"Сумщина (Роменський район) - загроза ударних БПЛА", - написали в ПС о 18:56.

О 19:02  БПЛА з півдня рухались у напрямку Запоріжжя.

О 19:07 ворожі безпілотники зі сходу рухалися у напрямку Дніпра.

Через десять хвилин загроза застосування ворогом дронів поширилась на Кіровоградську область.

О 19:33 небезпека застосування ворогом ударних безпілотників поширилась на Харківську область.

Згодом ПС повідомили про БПЛА над Запоріжжям.

О 19:47 дрони зафіксували на сході Харківщини, курс на захід.

О 19:52 загрозу застосування безпілотників оголосили для Донецької області.

О 20:02 БПЛА прямували зі сходу у напрямку Кривого Рогу.

Станом на 20:17 безпілотники рухались:

  • На Харківщині, курс на Полтавщину
  • На Кіровоградщині, курс на Черкащину.

О 20:23 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА Черкаську область, зокрема Звенигородський  район та Полтавську область, Кременчуцький район.

О 20:32 небезпека застосування дронів поширилась на Сумську область, зокрема на Охтирський район.

"Черкаська область (Уманський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали ПС о 20:35.

Згодом небезпеку застосування ворожих безпілотників оголосили для Полтавської області.

О 20:40 ворожі дрони рухались зі сходу у напрямку Кривого Рогу.

О 20:54 загроза застосування росіянами ударних дронів поширилась на Черкащину. Вони продовжили рух на Вінниччину.

О 20:57 нова група "шахедів" залетіла з Курської області й рухалась курсом на Сумщину.

"Вінницька область (Вінницький р-н)- загроза застосування ворогом ударних БПЛА зі сходу", - попередили в ПС о 21:00.

Новина доповнюється...

Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Сумщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Автор Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
Київ
+24.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:41
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна стосовно України, - Reuters
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV