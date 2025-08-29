РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 29 серпня
Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 17:48 в ПС попередили про загроза застосування ворогом ударних дронів в Сумській області - Шосткинський та Конотопський райони.
О 18:53 загроза поширилась й на Дніпропетровську область - Синельниківський, Павлоградський та Лозовський райони.
"Сумщина (Роменський район) - загроза ударних БПЛА", - написали в ПС о 18:56.
О 19:02 БПЛА з півдня рухались у напрямку Запоріжжя.
О 19:07 ворожі безпілотники зі сходу рухалися у напрямку Дніпра.
Через десять хвилин загроза застосування ворогом дронів поширилась на Кіровоградську область.
О 19:33 небезпека застосування ворогом ударних безпілотників поширилась на Харківську область.
Згодом ПС повідомили про БПЛА над Запоріжжям.
О 19:47 дрони зафіксували на сході Харківщини, курс на захід.
О 19:52 загрозу застосування безпілотників оголосили для Донецької області.
О 20:02 БПЛА прямували зі сходу у напрямку Кривого Рогу.
Станом на 20:17 безпілотники рухались:
- На Харківщині, курс на Полтавщину
- На Кіровоградщині, курс на Черкащину.
О 20:23 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА Черкаську область, зокрема Звенигородський район та Полтавську область, Кременчуцький район.
О 20:32 небезпека застосування дронів поширилась на Сумську область, зокрема на Охтирський район.
"Черкаська область (Уманський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали ПС о 20:35.
Згодом небезпеку застосування ворожих безпілотників оголосили для Полтавської області.
О 20:40 ворожі дрони рухались зі сходу у напрямку Кривого Рогу.
О 20:54 загроза застосування росіянами ударних дронів поширилась на Черкащину. Вони продовжили рух на Вінниччину.
О 20:57 нова група "шахедів" залетіла з Курської області й рухалась курсом на Сумщину.
"Вінницька область (Вінницький р-н)- загроза застосування ворогом ударних БПЛА зі сходу", - попередили в ПС о 21:00.
Новина доповнюється...
