У Раді Європи створена парламентська мережа з допомоги українським дітям, - кореспондентка Висоцька
Кореспондентка телеканалу "Еспресо" Тетяна Висоцька повідомила, що 1 жовтня в ПАРЄ проголосували за створення парламентської мережі, яка буде опікуватись українськими дітьми
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"Маємо дві важливі й позитивні новини з Ради Європи. Сьогодні відбулось установче засідання парламентської мережі Ради Європи з приводу захисту українських дітей. Така мережа створена і до неї увійдуть представники 46 країн членів Ради Європи. Ця мережа буде опікуватись трьома питаннями українських дітей. Зокрема, поверненням незаконно депортованих українських дітей з Росії, становищем дітей на ТОТ та становищем дітей українських біженців і доступом їх до освіти та медицини. Керівником цієї мережі обрана народна депутатка Олена Хоменко, яка була співавтором резолюції ПАРЄ про українських дітей. Тож наразі очікуємо більш предметних новин та дій з цього питання", - розповіла Висоцька.
Кореспондентка також повідомила, що в ПАРЄ проголосували за введення персональних санкцій проти російських пропагандистів.
"Також сьогодні ПАРЄ затвердила резолюцію про пропаганду та свободу слова у Європі. Від цієї резолюції ніхто не очікував нічого екстраординарного, оскільки автором доповіді та проєкту резолюції є австрієць Штефан Шенах. Він жодного разу не використав слова Росія в проєкті резолюції. Втім, українська делегація протягнула поправку і тепер резолюція закликає всі держави членів ПАРЄ ввести персональні санкції проти російських пропагандистів і навіть згадали три прізвища - Соловйов, Скабєєва та Симоньян. І ще один цікавий момент. Зазвичай, якщо депутати проти якихось резолюцій, вони просто виходять з зали. Так от сьогодні 14 депутатів ПАРЄ проголосували проти цієї резолюції. Це були переважно представники депутатської групи "Європейських консерваторів та демократів", - додала вона.
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