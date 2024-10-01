У Раді Європи створена парламентська мережа з допомоги українським дітям, - кореспондентка Висоцька

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Маємо дві важливі й позитивні новини з Ради Європи. Сьогодні відбулось установче засідання парламентської мережі Ради Європи з приводу захисту українських дітей. Така мережа створена і до неї увійдуть представники 46 країн членів Ради Європи. Ця мережа буде опікуватись трьома питаннями українських дітей. Зокрема, поверненням незаконно депортованих українських дітей з Росії, становищем дітей на ТОТ та становищем дітей українських біженців і доступом їх до освіти та медицини. Керівником цієї мережі обрана народна депутатка Олена Хоменко, яка була співавтором резолюції ПАРЄ про українських дітей. Тож наразі очікуємо більш предметних новин та дій з цього питання", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка також повідомила, що в ПАРЄ проголосували за введення персональних санкцій проти російських пропагандистів.

"Також сьогодні ПАРЄ затвердила резолюцію про пропаганду та свободу слова у Європі. Від цієї резолюції ніхто не очікував нічого екстраординарного, оскільки автором доповіді та проєкту резолюції є австрієць Штефан Шенах. Він жодного разу не використав слова Росія в проєкті резолюції. Втім, українська делегація протягнула поправку і тепер резолюція закликає всі держави членів ПАРЄ ввести персональні санкції проти російських пропагандистів і навіть згадали три прізвища - Соловйов, Скабєєва та Симоньян. І ще один цікавий момент. Зазвичай, якщо депутати проти якихось резолюцій, вони просто виходять з зали. Так от сьогодні 14 депутатів ПАРЄ проголосували проти цієї резолюції. Це були переважно представники депутатської групи "Європейських консерваторів та демократів", - додала вона.

