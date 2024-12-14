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У Росії автобус з пораненими окупантами врізався в "Урал" з іншими військовими: є загиблі та поранені, - росЗМІ

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
13:37
Світ окупанти оркі русня

У Воронезькій області РФ сталася ДТП за участі автобуса з пораненими на війні російськими окупантами та "Уралом" з іншими військовими. У результаті загинули щонайменше 5 військовослужбовців, 46 зазнали поранень

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Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Як зазначається, аварія сталася пізно ввечері 13 грудня на трасі Воронеж - Луганськ у Кам'янському районі Воронезької області. 

Вантажівка "Урал" з російськими військовими здійснила лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими. В автобусі перевозили військовослужбовців, які отримали поранення на війні з Україною. 

За даними ЗМІ, внаслідок ДТП загинули обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та 2 військовослужбовці з "Уралу". 46 російських військовослужбовців поранено. 

Наразі офіційні особи країни-агресорки цю аварію не коментували.

 

Теги:
Новини
Росія
Новини ДТП
військові
російська армія
Війна з Росією
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