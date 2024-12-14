У Росії автобус з пораненими окупантами врізався в "Урал" з іншими військовими: є загиблі та поранені, - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Як зазначається, аварія сталася пізно ввечері 13 грудня на трасі Воронеж - Луганськ у Кам'янському районі Воронезької області.

Вантажівка "Урал" з російськими військовими здійснила лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими. В автобусі перевозили військовослужбовців, які отримали поранення на війні з Україною.

За даними ЗМІ, внаслідок ДТП загинули обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та 2 військовослужбовці з "Уралу". 46 російських військовослужбовців поранено.

Наразі офіційні особи країни-агресорки цю аварію не коментували.