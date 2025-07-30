На Камчатці після землетрусу магнітудою 8,8 сталось цунамі: існує загроза для Японії, США, Канади та інших тихоокеанських країн

Про це інформує Reuters.

За даними російського міністра з надзвичайних ситуацій Сергія Лебедєва, у деяких районах Камчатки було зафіксовано цунамі висотою 3-4 метри. Губернатор Камчатки Володимир Солодов назвав землетрус "серйозним і найсильнішим за останні десятиліття". За його словами, унаслідок підземних поштовхів пошкоджено дитячий садок. Росіяни також заявляють про кількох постраждалих унаслідок землетрусу.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус був на глибині 19,3 км, його епіцентр розташований в 126 км на південний схід від міста Петропавловськ-Камчатський. Його магнітуда становила 8 (за шкалою Ріхтера). Після оновлення даних показних зріс до 8,8.

Камчатка, землетрус 30 липня 2025 року, фото: Getty Images

Станом на ранок 30 липня, відомо, що перші хвилі цунамі вдарили по узбережжях Японії та Аляски, інформує CNN.

У найпівнічнішому острові Японії Хоккайдо повідомляють про хвилі висотою 30-40 сантиметрів. Крім того, зафіксували підвищення води на 30 сантиметрів біля вулканічного острова Амчітка, Аляска.

Де існує небезпека цунамі

За даними CNN, після землетрусу кілька тихоокеанських країн і регіонів, зокрема, Японію, Філіппіни та Індонезію, Далекий Схід Росії, штат Гаваї, частину Алеутських островів Аляски та решту західного узбережжя США і Канади аж до Південної Америки оголосили небезпеку, попередили про небезпеку цунамі. Попередження також діють для Чилі, Перу, Еквадору і декількох тихоокеанських територій США, включаючи Гуам, Північні Маріанські острови та Американське Самоа.

Японська метеорологічна служба підвищила рівень небезпеки, заявивши, що очікує на цунамі висотою до 3 метрів. Уряд Японії видав накази про евакуацію для деяких районів.

Як повідомили у Нацслужбі погоди США, найбільші хвилі висотою у понад 3 метри можливі в Еквадорі, на північно-західних Гавайських островах та в Росії.

Губернатор штату Гаваї Джош Грін закликав мешканців негайно евакуюватися з прибережних зон.

"Ви повинні очікувати, що на островах відбудеться повінь, і вона буде неминучою після того, як хвиля вдарить. Вона не вдарить по одному пляжу, вона охопить всі острови. Якщо ми будемо спокійні, все буде добре", - попередив він.

На інформацію про цунамі відреагував президент США Дональд Трамп.

"Через потужний землетрус, що стався в Тихому океані, для жителів Гаваїв оголошено попередження про цунамі. Для Аляски та тихоокеанського узбережжя США оголошено моніторинг цунамі. Японія також перебуває в зоні ризику", - написав він у Truth Social Post.