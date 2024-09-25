У розвідці США попередили Трампа про "погрози з боку Ірану вбити його"

Про це повідомляє Axios.

Директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційні особи з Офісу директора національної розвідки поінформували Трампа про останні погрози.

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки зросли протягом останніх кількох місяців, і співробітники правоохоронних органів у всіх агентствах працюють над тим, щоб забезпечити захист Трампа та відсутність втручання у вибори", - сказав Ченг.

Представник Офісу директора національної розвідки в електронному листі підтвердив проведення брифінгу, але відмовився повідомити будь-які подробиці.