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У розвідці США попередили Трампа про "погрози з боку Ірану вбити його"

Катерина Єсікова
25 вересня, 2024 середа
08:16
Світ Дональд Трамп

Співробітники американської розвідки поінформували кандидата у президенти США Дональда Трампа про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та посіяти хаос у країні

Зміст

Про це повідомляє Axios.

Директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційні особи з Офісу директора національної розвідки поінформували Трампа про останні погрози.

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки зросли протягом останніх кількох місяців, і співробітники правоохоронних органів у всіх агентствах працюють над тим, щоб забезпечити захист Трампа та відсутність втручання у вибори", - сказав Ченг.

Представник Офісу директора національної розвідки в електронному листі підтвердив проведення брифінгу, але відмовився повідомити будь-які подробиці.

  • Росія, Китай та Іран використовують інструменти штучного інтелекту, аби вплинути на вибори президента США. Натомість РФ найбільш "агресивна та вміла" з трьох країн.

Теги:
Кримінал
Іран
Дональд Трамп
вибори у США
США
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