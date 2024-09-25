У розвідці США попередили Трампа про "погрози з боку Ірану вбити його"
Співробітники американської розвідки поінформували кандидата у президенти США Дональда Трампа про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та посіяти хаос у країні
Про це повідомляє Axios.
Директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційні особи з Офісу директора національної розвідки поінформували Трампа про останні погрози.
"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки зросли протягом останніх кількох місяців, і співробітники правоохоронних органів у всіх агентствах працюють над тим, щоб забезпечити захист Трампа та відсутність втручання у вибори", - сказав Ченг.
Представник Офісу директора національної розвідки в електронному листі підтвердив проведення брифінгу, але відмовився повідомити будь-які подробиці.
- Росія, Китай та Іран використовують інструменти штучного інтелекту, аби вплинути на вибори президента США. Натомість РФ найбільш "агресивна та вміла" з трьох країн.
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