У Швейцарії жінку викликали до суду через годування сусідського кота

Про це пише Swissinfo.

Зазначено, що справа дійшла до суду, оскільки обвинувачена відмовилася від первинного рішення про покарання. Наразі прокурор вимагає штраф для швейцарки за незаконне привласнення.

Стверджується, що пенсіонерка протягом 10 місяців годувала сусідського кота Лео. Також жінка пристосувала власну котячу хвіртку, аби тварина могла в будь-який час зайти до її квартири і вийти з неї. У результаті цього кіт не повернувся до законного власника.

У матеріалі йдеться: такі справи в Швейцарії частіше закінчуються судами, адже законні власники повідомляють про годувальників. Відповідно до законодавства держави коти - це чужа власність, а систематичне годування й надання притулку чужим котам вважається незаконним привласненням.

Однак якщо котів годують зрідка - це не вважається кримінальним злочином у Швейцарії.