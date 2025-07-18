У Трампа виявили венозну недостатність

Про це повідомляє THE HILL.

Як пояснюють у клініці Клівленда, ця патологія виникає, коли вени нижніх кінцівок втрачають здатність ефективно повертати кров до серця, внаслідок чого кров застоюється в ногах. Водночас, за словами прес-секретарки Кароліни Лівітт, жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань виявлено не було.

На брифінгу вона зачитала офіційну записку президента США від його лікаря Шона Барбабелли, який зазначив, що Трамп пройшов комплексне судинне обстеження, зокрема ультразвукове дослідження та ехокардіограму. Серце президента функціонує нормально, ознак серцевої чи ниркової недостатності не зафіксовано.

Щодо синців на руці, які помітили журналісти на нещодавніх фото, медики пояснили їх м’якотканинним ушкодженням від частих рукостискань і прийому аспірину, який розріджує кров.

Кароліна Лівітт також заявила, що Трамп не відчуває жодного дискомфорту, а питання лікування залишається в компетенції лікаря президента.

У квітні цього року Трамп вже проходив щорічний медогляд, після якого лікарі визнали його у "відмінному" фізичному та когнітивному стані, повністю придатним для виконання обов’язків глави держави.

На момент завершення свого другого президентського терміну Трампу виповниться 82 роки — це зробить його найстаршим президентом в історії США.