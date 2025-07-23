У Трампа звинуватили ЄС в "орвелівській" цензурі через регулювання соцмереж та онлайн-платформ

Про це повідомляє Politico.

"Це орвеллівське повідомлення не обдурить Сполучені Штати. Цензура - це не свобода", – заявили в дописі держдепу.

Водночас там не надали подробиць щодо причин такого оголошення. Зокрема, у США повторили зауваження віцепрезидента Джей Ді Венса, що "людей засуджують за критику власних урядів".

Також держдеп посилався у заяві на закон про цифрові послуги ЄС (DSA).

"Все, що DSA захищає, - це європейських лідерів від власного народу", – додали у відомстві.