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У Трампа звинуватили ЄС в "орвелівській" цензурі через регулювання соцмереж та онлайн-платформ

Дар'я Куркіна
23 липня, 2025 середа
11:41
Світ Держдеп США

Держдеп США звинуватив Європейський Союз, що його регулювання соціальних мережах та інших онлайн-платформ дорівнює "орвелівській" цензурі

Зміст

Про це повідомляє Politico.

"Це орвеллівське повідомлення не обдурить Сполучені Штати. Цензура - це не свобода", – заявили в дописі держдепу.

Водночас там не надали подробиць щодо причин такого оголошення. Зокрема, у США повторили зауваження віцепрезидента Джей Ді Венса, що "людей засуджують за критику власних урядів".

Також держдеп посилався у заяві на закон про цифрові послуги ЄС (DSA).

"Все, що DSA захищає, - це європейських лідерів від власного народу", – додали у відомстві. 

  • 23 квітня компанію Apple оштрафували на 500 мільйонів євро, а Meta – на 200 мільйонів євро. Це санкції, які Євросоюз запровадив відповідно до нового закону, що спрямований на обмеження впливу великих технологічних компаній.
Теги:
Новини
ЄС
політика
цензура
США
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