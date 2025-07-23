У Трампа звинуватили ЄС в "орвелівській" цензурі через регулювання соцмереж та онлайн-платформ
Держдеп США звинуватив Європейський Союз, що його регулювання соціальних мережах та інших онлайн-платформ дорівнює "орвелівській" цензурі
Про це повідомляє Politico.
"Це орвеллівське повідомлення не обдурить Сполучені Штати. Цензура - це не свобода", – заявили в дописі держдепу.
Водночас там не надали подробиць щодо причин такого оголошення. Зокрема, у США повторили зауваження віцепрезидента Джей Ді Венса, що "людей засуджують за критику власних урядів".
Також держдеп посилався у заяві на закон про цифрові послуги ЄС (DSA).
"Все, що DSA захищає, - це європейських лідерів від власного народу", – додали у відомстві.
- 23 квітня компанію Apple оштрафували на 500 мільйонів євро, а Meta – на 200 мільйонів євро. Це санкції, які Євросоюз запровадив відповідно до нового закону, що спрямований на обмеження впливу великих технологічних компаній.
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